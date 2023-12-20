計算癌症或中風患者未來醫療費用並設定保費 連「大數據」也解決不了

高風險人買不到保險

拒保並不罕見，也是尋常的經歷─對於五十五歲以上的人來說，這是非常普遍的。這種情況也不僅限於人類。儘管亨德倫在他的學術研究中沒有提到，但我們已經看到那些老邁的狗，或有特定健康狀況的狗也不能獲得保險。

你的第一個反應可能是，「這很合理！為什麼要讓已經生病的人投保？」我們用問題來回答問題：為什麼不提供高價的保險，反映那些客戶未來預期的成本呢？

畢竟，即使過去中風過的患者，仍可能過著無須協助的生活，而有些人最終都得在護理之家度過餘生，為什麼不讓這類高風險人群共同分擔風險，支付相對高額的保費獲得保險，以預防護理之家的開支可能導致其財務破產？

相反地，他們根本買不到保險。花多少錢都不行。

這是令人困惑的，因為計算癌症患者和中風患者未來的醫療費用，並依此設定保費，實在不該如此困難。為什麼大數據無法解決這個問題，讓那些已有健康狀況的人、和那些可以出售保險來賺錢的公司都受益呢？

事實證明，這個最棘手的選擇問題，需要深入了解潛在客戶的內心深處，而不僅僅是他們的醫院紀錄。如果這聽起來有點模糊，我們用亨德倫的說法來深入解釋。

永遠測不出來的訊息：一個人會做出什麼醫療決定？

內線消息讓市場崩潰

亨德倫提供了這個問題的答案。他認為，儘管壽險公司蒐集了大量訊息，但患有某些健康狀況的人知道有關未來成本的一些事情，保險公司從醫療歷史或體檢中卻無法得知。

因此，他們不僅需要花費更多金錢來照顧自己，而且還能更清楚地知道未來照顧自己所需的費用，正是這種內線消息，導致了既有疾病保障市場的崩潰。

本文出自《揭密保險》 要理解亨德倫的理論，思考極端案例是很有用的：考慮是否接受癌末昂貴且痛苦的化療，換來微小的緩解機會，是一個煎熬的決定。

如果你問我們會怎麼做，我們也不知道，作為五十多歲的健康人，我們從來沒有必要思考這樣的情況，也沒有真正的基礎來權衡成本和收益。治療實際上會有多痛苦？我們如何面對生命終點的決定？

得存活的機會，願意付出多少。在困難的計算後，不同的人會有不同的決定，這個結果對於已同意提供保險的任何保險公司，都會產生明顯的財務影響。(這很像第二章討論的困擾寵物保險的選擇問題。有些人能心平氣和地面對自己小狗的死亡，有些人會將寵物匆忙送到犬科加護病房急救，無論代價如何─不管獸醫帳單多少或小狗承受多少痛苦。保險公司無法分辨這兩種客戶。)

現在讓我們想想，保險公司若想要為患有相似診斷的癌症患者，提供相關保障時會遇到的問題。雖然在公司的統計學家眼裡看來相似，但不同的患者可能會選擇非常不同的治療方案。

有些人可能決定採取積極的治療選項，有些人可能選擇退出這場漫長而痛苦的戰鬥。病人的醫療費用將會有很大的差異，儘管他們的預後(prognosis)相似。這基本上就是標準的選擇模型，在這種模型中，成本差異取決於申請人是否願意選擇積極的治療方式，而非整體健康狀況，但保險公司無法觀察到他們的意願。

因此，市場容易陷入第二章所描述的相同混亂：希望採取積極治療的病患購買保障；希望退出治療的病患不買；保險公司的支出高於預期，如果為了補償支出而提高售價，只會讓情況變得更糟。

（本文出自《揭密保險》作者：利倫．艾納夫/ 艾咪．芬克爾斯坦/ 雷．費斯曼譯者：許可欣）

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