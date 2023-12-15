快訊

「帝王條款」畫作事件 校方刪文後再發文祝賀 學生感言也曝光

相處自在！「5星座」天生自帶幽默感 射手樂觀輕鬆、雙子常讓人大笑

「6年前被母親綁架」英少年在法山區獨自走了4天 善心司機撿到他！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

常請客、脾氣溫和、待人好…但她卻並非是好主管？「原因」曝光：不會過濾工作

聯合新聞網／ 菲女狼
職場示意圖，非當事人及事物。來源／ingimage
職場示意圖，非當事人及事物。來源／ingimage

當好人不見得會是好主管，施小惠不足讓人為你賣命

最近，我有一個不太熟的朋友，估且叫她婷宜，一直跟我抱怨，她待下屬阿倫非常好，對方卻不領情。

婷宜好聲好氣交辦工作，得到的回覆多是：「我手上的事情就已經做不完了，你如果再給我新任務，原先的工作可能會延遲。」

原以為是因為兩人關係不密切，下屬才不願意全力support，所以她試圖用多種方式拉攏，包括特意聊阿倫下班後的休閒活動，關心他父母的健康，甚至偶爾還會請客，不過成效並不明顯。

阿倫的態度總是是客氣而疏離，並不願意多與婷宜親近。一旦婷宜交代阿倫過多的工作，就會得到一堆藉口。她只好乾脆揀起來來做，然後把自己累得半死。

好巧不巧，我發現婷宜那個冷淡而疏離的下屬阿倫，我正好也認識。印象中是個溫和有理的人，雖然個性不是很熱情的型，但也不像是會推工作的人。

某次，剛好有機會跟阿倫一起吃飯，他恰巧談起他的主管。他說，他的主管是個好好小姐，但從來不會過濾工作。老是隨便答應其他部門的請求，也不管這請求到底合不合理，都是先答應了再說，然後一手包辦。正確的來說，應該是一手FW(forward）轉手交辦。

婷宜經常在都沒把事情搞清楚的情況下，就把事情直接forward 交辦給下屬。讓每個收到任務的人，丈二金剛摸不著頭緒，有時候這些事情根本不隸屬於該部門的執掌範疇，或者是他們的專業可以勝任的。搞得整個團隊雞飛狗跳。

所以，雖然婷宜脾氣很好，待人也很好，給予他很多的關心，但阿倫都覺得這都是多餘的。與其有時間、有心力，關心下屬的私事，還不如好好的用心在工作的本質上，善盡主管分工統籌、過濾把關、溝通協調的責任，讓他們這些下屬好好做事比較實在。

當好人不見得會讓下屬覺得你是個好主管，也不是施以小惠就可以讓大家為你賣命。

現在的年輕人都精明得很。要能讓人服氣，就要有主管的專業、肩膀與作為，不要盡搞一些有的沒有的。

先有專業，再有管理的方法，然後與下屬建立私交，才會有加分的作用。如果反過來，沒有專業跟適當的管理，卻只想用私交來攏絡、驅動下屬，可能只會適得其反。

◎本文內容已獲 菲女狼 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

主管 團隊 下屬

延伸閱讀

00929已經逼近20元…還不認識這檔月配息ETF？ 她分享須留意的七件事情

00919、00918、00713…五檔季配息ETF今除息前最後買進日！ 一圖表看相關資訊

「應該」不升息啦…債券殖利率下跌！ 她曝短期對台灣的兩影響：沒撿到別灰心

00929已經逼近20元…還不認識這檔月配息ETF？ 她分享須留意的七件事情

相關新聞

常請客、脾氣溫和、待人好…但她卻並非是好主管？「原因」曝光：不會過濾工作

主管是個好好小姐，但從來不會過濾工作。老是隨便答應其他部門的請求，也不管這請求到底合不合理，都是先答應了再說...

應對市場不確定性 首重股債收益雙力

聯準會今年最後一次FOMC會議以維持利率不變劃上句點，最新點陣圖顯示，逾半數委員會成員傾向明年開始展開降息，頻率及幅度也有更清楚的輪廓。富蘭克林投顧分析...

她擁有完美「無汙點駕駛紀錄」 倒楣保險公司卻承受更高風險

她考取駕照只是為了滿足母親的要求，將其視為一種「寶貴的身分證明」，她只學會足以…

3個理由告訴你投資的重要性！ 人不可能一輩子工作：通膨日益嚴重

嗨！大家好，今天大芥來分享3個為什麼要投資的理由。

遺產該如何不讓媳婦分？ 律師曝事實「無法避免」：差別在拿多或少而已

父母已經將財產過戶到兒子身上，但兒子比父母提早「畢業」，要如何避免被媳婦拿走呢？

科技男找工作怨高雄一片低薪 在地人揭「血淋淋事實」：台積電設廠也沒用

高雄長期以來面臨低薪問題，一名在科技業工作的網友以「高雄真的是科技業低薪城市」為題在Dcard發文抱怨，科技人找工作都是往南科或竹科跑…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。