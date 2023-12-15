常請客、脾氣溫和、待人好…但她卻並非是好主管？「原因」曝光：不會過濾工作

當好人不見得會是好主管，施小惠不足讓人為你賣命

最近，我有一個不太熟的朋友，估且叫她婷宜，一直跟我抱怨，她待下屬阿倫非常好，對方卻不領情。

婷宜好聲好氣交辦工作，得到的回覆多是：「我手上的事情就已經做不完了，你如果再給我新任務，原先的工作可能會延遲。」

原以為是因為兩人關係不密切，下屬才不願意全力support，所以她試圖用多種方式拉攏，包括特意聊阿倫下班後的休閒活動，關心他父母的健康，甚至偶爾還會請客，不過成效並不明顯。

阿倫的態度總是是客氣而疏離，並不願意多與婷宜親近。一旦婷宜交代阿倫過多的工作，就會得到一堆藉口。她只好乾脆揀起來來做，然後把自己累得半死。

好巧不巧，我發現婷宜那個冷淡而疏離的下屬阿倫，我正好也認識。印象中是個溫和有理的人，雖然個性不是很熱情的型，但也不像是會推工作的人。

某次，剛好有機會跟阿倫一起吃飯，他恰巧談起他的主管。他說，他的主管是個好好小姐，但從來不會過濾工作。老是隨便答應其他部門的請求，也不管這請求到底合不合理，都是先答應了再說，然後一手包辦。正確的來說，應該是一手FW(forward）轉手交辦。

婷宜經常在都沒把事情搞清楚的情況下，就把事情直接forward 交辦給下屬。讓每個收到任務的人，丈二金剛摸不著頭緒，有時候這些事情根本不隸屬於該部門的執掌範疇，或者是他們的專業可以勝任的。搞得整個團隊雞飛狗跳。

所以，雖然婷宜脾氣很好，待人也很好，給予他很多的關心，但阿倫都覺得這都是多餘的。與其有時間、有心力，關心下屬的私事，還不如好好的用心在工作的本質上，善盡主管分工統籌、過濾把關、溝通協調的責任，讓他們這些下屬好好做事比較實在。

當好人不見得會讓下屬覺得你是個好主管，也不是施以小惠就可以讓大家為你賣命。

現在的年輕人都精明得很。要能讓人服氣，就要有主管的專業、肩膀與作為，不要盡搞一些有的沒有的。

先有專業，再有管理的方法，然後與下屬建立私交，才會有加分的作用。如果反過來，沒有專業跟適當的管理，卻只想用私交來攏絡、驅動下屬，可能只會適得其反。

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