遺產該如何不讓媳婦分？ 律師曝事實「無法避免」：差別在拿多或少而已

父母的財產該如何避免被媳婦拿光光？

有網友提問了兩種情況

情況1

父母已經將財產過戶到兒子身上，但兒子比父母提早「畢業」，要如何避免被媳婦拿走呢？

A：無法避免，只是媳婦拿多、拿少的問題

因為父母親已經把財產給了兒子，兒子就是財產的所有人。兒子過世後，媳婦（兒子的配偶）就是當然繼承人，所以媳婦一定會分到遺產。

分多少就要看媳婦有沒有生小孩。

如果有了孫子的話，財產就是媳婦跟孫子繼承，父母親完全拿不回來。如果還沒有孫子的話，媳婦跟父母親各自有½遺產分配的權利。

情況2

財產尚未分配，父母畢業後財產變成遺產，兒子繼承遺產，但兒子過世後媳婦還是自然就得到丈夫的遺產，有什麼方法可在父母在世時就規劃好父母的遺產是傳兒與孫，但不傳媳婦且也沒有媳婦的特留分呢？

A：因為媳婦就是兒子的法定繼承人，這點是無法改變的，除非要將所有的祖產都給孫子，但是這樣的做法是對兒子不太公平？孫子可靠嗎？又好像不太合理？為了不給媳婦有任何機會拿到財產，這樣做好像未必妥當？

但有一些方法是可以提供做參考，不過還是要特別說明，財富規劃永遠是要看每個家庭的成員，以及個性，還有內心的希望，做適當的取捨安排。

運用信託！

將一部分財產交付信託，受益人是孫子（或是兒子）

信託期滿後把信託財產交給孫子，最終財產財產就會變孫子所有，自然媳婦就拿不到了。

雖然他益信託需要繳交贈與稅，但是信託跟贈與財產不同，在於孫子（或兒子）無法取走信託財產，必須要照著祖父母所設定的信託契約規範走。

例如：將房產設定信託30年，房產在30年間給孫子（或兒子）居住， 30年後再過戶登記給孫子。另一部分的財產保留養老用，也做信託，信託期間由父母當受益人，信託期滿再將剩餘的信託財產給孫子。

立下遺囑，明訂如果配偶在，就把所有財產（包括信託的受益權）留給配偶，如果配偶不在，把財產留給「孫子」。這樣就可以減少把財產分給兒子，媳婦就很難分得到了。

財富傳承 需要「抓大放小」，重點運用法律工具，確保財產大部分都由孫子、兒子享用就好，至少寫一份遺囑，多跟兒子與孫子相處，傳承看不見的財富，把重點放在兒子與孫子，未來能珍惜所傳承下來的遺產！

只全家能夠幸福過生活，做好規劃後，讓自己活得健康快樂最重要，不是嗎？

◎本文內容已獲 蘇家宏律師 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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