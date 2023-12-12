快訊

巨人軍來台／磅礡出場影片在大巨蛋不打對折 大勢期待參與歷史時刻

LINE免費貼圖有10款！這2款限10萬名 聖誕節、新年快樂祝賀必用

日本年度漢字「稅」！物價高漲、增稅壓力的痛苦一年

百貨廁所見「拉鍊拉開的包包」要當好心人嗎？ 律師提供三方式：這樣做避免被誤會

聯合新聞網／ 蘇家宏 律師
包包示意圖。來源／ingimage
包包示意圖。來源／ingimage

百萬YouTuber白癡公主在百貨公司女廁發現一個遺留且拉鍊開開的包包，第一反應是走出廁所，但幾經掙扎後，白癡公主還是怕包包會被不肖人士拿走，再次返回廁所將包包拿到百貨公司B1失物招領處。

你會怎麼做呢？

我如果還沒有踏進廁所就看到，有包包拉鍊大開，我不敢進去上廁所，會請百貨公司的人來拿。

因為我經手過幾件拾金不昧反被告的案例，多一層小心是好的！

如果已經踏進廁所如廁，因為廁所密閉且沒有監視器，這個包包就跟我「有緣」，我不會翻查包包，我會拍照或開錄影，並拿到失物招領處，或通知相關服務人員處理。

我不觸摸失物，是當有人問我有沒有打開包包，我可以理直氣壯而且誠實的說：沒有，清白的底氣十足。

那假如是在大馬路上遇到失物，就要看狀況：

1.路不拾遺

2.通知警察單位，110都會有全程錄音

3.拾起來立刻送往警察單位或管理中心

如果擔心被誤會，我們運用手機錄音錄影，或找路邊善心人士協助，讓他們見證與幫忙，一同行善。

發揮愛心，散發溫暖，更要智慧與法律常識。

◎本文內容已獲 蘇家宏律師 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

廁所 女廁 警察

相關新聞

百貨廁所見「拉鍊拉開的包包」要當好心人嗎？ 律師提供三方式：這樣做避免被誤會

如果還沒有踏進廁所就看到，有包包拉鍊大開，我不敢進去上廁所，會請百貨公司的人來拿...

大谷翔平6.8億美元「退役後才領」很扯？ 他估算：實際領的比前一方案還多

從直覺上來看，新看到的延遲給付方案，大谷在工作期間才每年拿200萬，那實質薪資價值豈不是又要更低了？但有時候直覺跟實際就是不一樣。

大谷翔平一年薪資7千萬美元…讓道奇「延遲給付」！ 他：實際約4781萬左右

大谷翔平與道奇隊簽下了10年7億美元，平均一年7000萬元的史無前例超大合約，這當然是一個非常驚人的數字。

從極致富裕到一無所有！ 他靠「七步驟」：從谷底再翻身拿回金錢主導權

美國知名電台節目主持人 戴夫．拉姆齊力倡「零債務」的生活，正如同《富比士》〈Forbes〉網站整理出75％有錢人揭露的致富起手式：先有錢、再花錢，你也好奇他如何從谷底翻身，並幫助許多家庭重掌金錢的主導權？

史上最年輕國大代表是他！超越黨派色彩的企業家獲三位總統賞識、聘為國策顧問

1980年，那年，他當選國民大會代表，成為台灣政治史上最年輕的國大代表。從工商業轉戰政治圈，這樣的經歷，讓他有別於其他商界友人，可以站在不同高度，擴展視野和膽識…

「澎澎」一次出兩、三個不同香味的沐浴乳把貨架占滿 耐斯集團：從萊雅那裡學到了！

成功的企業是一個有機體，會不斷成長，除了本身朝多元發展之外，透過同業或異業合作結盟，抑或和其他品牌聯手，也可以吸收不同養分成長茁壯，創造更多附加價值…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。