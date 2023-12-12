百貨廁所見「拉鍊拉開的包包」要當好心人嗎？ 律師提供三方式：這樣做避免被誤會

百萬YouTuber白癡公主在百貨公司女廁發現一個遺留且拉鍊開開的包包，第一反應是走出廁所，但幾經掙扎後，白癡公主還是怕包包會被不肖人士拿走，再次返回廁所將包包拿到百貨公司B1失物招領處。

你會怎麼做呢？

我如果還沒有踏進廁所就看到，有包包拉鍊大開，我不敢進去上廁所，會請百貨公司的人來拿。

因為我經手過幾件拾金不昧反被告的案例，多一層小心是好的！

如果已經踏進廁所如廁，因為廁所密閉且沒有監視器，這個包包就跟我「有緣」，我不會翻查包包，我會拍照或開錄影，並拿到失物招領處，或通知相關服務人員處理。

我不觸摸失物，是當有人問我有沒有打開包包，我可以理直氣壯而且誠實的說：沒有，清白的底氣十足。

那假如是在大馬路上遇到失物，就要看狀況：

如果擔心被誤會，我們運用手機錄音錄影，或找路邊善心人士協助，讓他們見證與幫忙，一同行善。

發揮愛心，散發溫暖，更要智慧與法律常識。

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