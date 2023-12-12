快訊

想跟大巨蛋當鄰居 東區法拍屋破百萬「買家秒搶進」

畫面曝光！紐約7層大廈坍塌「牆壁像被扯掉」目擊者餘悸猶存

北捷信義線工人墜落地下3樓 無生命跡象吊掛送醫搶救

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大谷翔平6.8億美元「退役後才領」很扯？ 他估算：實際領的比前一方案還多

聯合新聞網／ Ffaarr的投資理財部落格
大谷翔平下賽季薪資有高達6800萬美元是延遲支付。 美聯社
大谷翔平下賽季薪資有高達6800萬美元是延遲支付。 美聯社

11日計算完之前透露大谷翔平延遲給付方案的價值之後，新聞又出來更新的消息，說其實延遲方案不是像11日說的，前5年拿1500萬，後5年拿2500萬，退休後再分20年給付完畢。而是看起來更驚人的，前10年幫道奇打球的時候都每年只拿200萬，退休後10年才把剩下的6800萬付完。

編輯推薦

從直覺上來看，新看到的延遲給付方案，大谷在工作期間才每年拿200萬，那實質薪資價值豈不是又要更低了？但有時候直覺跟實際就是不一樣。以下我們再用新透露的方案再來算一遍，同樣是用4%的折現率。

我們可先計算一下大谷合約的總現值，包括1-10年付200萬，以及11-20年每年6800萬，都假設是年末的時候付。

其中第1-10年的薪水，使用年金現值表中10期、4%的因子8.1109*200萬，亦即前5年的薪水，相當於現值1622萬。

其中11-20年的薪水，也是使用年金現值表中10期、4%的因子8.1109*6800萬，得出它在第10年的時候價值5億5154萬。再乘上資產現值表中10期、4%的因子0.6756，得出現值為3億7262萬。

兩筆加起來得出這薪水總現值為3億8884萬元。

再使用年金現值表中10期、4%的因子8.1109

將 388840000/8.1109=約4794萬

結果算出來，反而比昨天的方案算出的平均實質薪資4781萬還多一點點！

因為這個方案雖然看起來前10年都拿不到多少錢，可是退休後剩餘金額的給付從20年改為10年領完，所以反而實質上讓這筆錢平均領到的時間小小提前一點點。

所以很多時候，兩種方案何者有利，直覺不一定對，還是要實際算算看會比較準確。

不過，這個例子可以這樣比較，是因為大谷的錢已經夠多，所以不會前10年有需要花錢沒得花，如果一般人實際遇到這兩種方案，可能就得多考慮一下哪個對自己真的比較有利。

◎本文內容已獲 Ffaarr的投資理財部落格 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載

大谷翔平 延遲給付 薪資

延伸閱讀

很多00929股東都有「這個戶頭」！ 她：且好處是很清白

今天可能為債券ETF最後買進日？ 00937B與00679B因溢價問題建議選後者！

14家金控的11月自結EPS公布！ 專家：中信、兆豐和元大金相對上穩健許多

若千萬全買00919年增100萬股息！ 他怨：我阿公全部存在郵局

相關新聞

大谷翔平6.8億美元「退役後才領」很扯？ 他估算：實際領的比前一方案還多

從直覺上來看，新看到的延遲給付方案，大谷在工作期間才每年拿200萬，那實質薪資價值豈不是又要更低了？但有時候直覺跟實際就是不一樣。

大谷翔平一年薪資7千萬美元…讓道奇「延遲給付」！ 他：實際約4781萬左右

大谷翔平與道奇隊簽下了10年7億美元，平均一年7000萬元的史無前例超大合約，這當然是一個非常驚人的數字。

從極致富裕到一無所有！ 他靠「七步驟」：從谷底再翻身拿回金錢主導權

美國知名電台節目主持人 戴夫．拉姆齊力倡「零債務」的生活，正如同《富比士》〈Forbes〉網站整理出75％有錢人揭露的致富起手式：先有錢、再花錢，你也好奇他如何從谷底翻身，並幫助許多家庭重掌金錢的主導權？

史上最年輕國大代表是他！超越黨派色彩的企業家獲三位總統賞識、聘為國策顧問

1980年，那年，他當選國民大會代表，成為台灣政治史上最年輕的國大代表。從工商業轉戰政治圈，這樣的經歷，讓他有別於其他商界友人，可以站在不同高度，擴展視野和膽識…

「澎澎」一次出兩、三個不同香味的沐浴乳把貨架占滿 耐斯集團：從萊雅那裡學到了！

成功的企業是一個有機體，會不斷成長，除了本身朝多元發展之外，透過同業或異業合作結盟，抑或和其他品牌聯手，也可以吸收不同養分成長茁壯，創造更多附加價值…

欠稅連保險政府都可以強制執行變現？ 專家：能！解約金屬債權人

國稅局發現，陳媽媽以自己為要保人及被保險人，向3家保險公司投保9張躉繳保單，並指定法定繼承人為受益人。陳媽媽將現金變保單，解約金值4千6百餘萬元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。