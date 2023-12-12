大谷翔平6.8億美元「退役後才領」很扯？ 他估算：實際領的比前一方案還多
11日計算完之前透露大谷翔平的延遲給付方案的價值之後，新聞又出來更新的消息，說其實延遲方案不是像11日說的，前5年拿1500萬，後5年拿2500萬，退休後再分20年給付完畢。而是看起來更驚人的，前10年幫道奇打球的時候都每年只拿200萬，退休後10年才把剩下的6800萬付完。
從直覺上來看，新看到的延遲給付方案，大谷在工作期間才每年拿200萬，那實質薪資價值豈不是又要更低了？但有時候直覺跟實際就是不一樣。以下我們再用新透露的方案再來算一遍，同樣是用4%的折現率。
我們可先計算一下大谷合約的總現值，包括1-10年付200萬，以及11-20年每年6800萬，都假設是年末的時候付。
其中第1-10年的薪水，使用年金現值表中10期、4%的因子8.1109*200萬，亦即前5年的薪水，相當於現值1622萬。
其中11-20年的薪水，也是使用年金現值表中10期、4%的因子8.1109*6800萬，得出它在第10年的時候價值5億5154萬。再乘上資產現值表中10期、4%的因子0.6756，得出現值為3億7262萬。
兩筆加起來得出這薪水總現值為3億8884萬元。
再使用年金現值表中10期、4%的因子8.1109
將 388840000/8.1109=約4794萬
結果算出來，反而比昨天的方案算出的平均實質薪資4781萬還多一點點！
因為這個方案雖然看起來前10年都拿不到多少錢，可是退休後剩餘金額的給付從20年改為10年領完，所以反而實質上讓這筆錢平均領到的時間小小提前一點點。
所以很多時候，兩種方案何者有利，直覺不一定對，還是要實際算算看會比較準確。
不過，這個例子可以這樣比較，是因為大谷的錢已經夠多，所以不會前10年有需要花錢沒得花，如果一般人實際遇到這兩種方案，可能就得多考慮一下哪個對自己真的比較有利。
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