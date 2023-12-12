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大谷翔平一年薪資7千萬美元…讓道奇「延遲給付」！ 他：實際約4781萬左右

聯合新聞網／ Ffaarr的投資理財部落格
大谷翔平天價合約隱藏驚人的特殊支付模式。 路透社
大谷翔平天價合約隱藏驚人的特殊支付模式。 路透社

大谷翔平道奇隊簽下了10年7億美元，平均一年7000萬元的史無前例超大合約，這當然是一個非常驚人的數字。

但大谷非常佛心地讓道奇可以使用延遲給付，而且是超高比例的延遲給付。這裡就簡單來算算，大谷為了讓道奇有足夠的資金維持戰力，而訂下來的佛心合約其實只相當於在年年完整發薪的情況下，一年領多少的薪水

據目前所知的資料，道奇在前5年只需要每年付大谷1500萬元，第6-10年則只要付2500萬美元，也就是說，大谷幫道奇打球的10年，只拿到2億美元。剩下的5億美元會在之後的20年才拿到。這裡假設就是退休後每年拿2500萬美元。

計算這些延遲給付的錢的價值，首先必須先訂一個折現率。合理的折現率是美元的利率（也就是先拿到錢放在銀行可以平均賺多少），目前利率較高是超過5%，但如果要假設未來的20-30年也都是5%，其實也不太合理，我們就保守一些，用目前中長天期債券殖利率再減少一些變成4%，當作這期間的折現率。

我們可先計算一下大谷合約的總現值，包括1-5年付1500萬，以及6-30年每年2500萬，都假設是年末的時候付。

其中第1-5年的薪水，使用年金現值表中5期、4%的因子4.4518*1500萬，亦即前5年的薪水，相當於現值6678萬。

其中6-30年的薪水，使用年金現值表中25期、4%的因子15.6221*2500萬，得出它在第5年的時候價值3億9005萬。再乘上資產現值表中5期、4%的因子0.8219，得出現值為3億2100萬。

兩筆加起來得出這薪水總現值為3億8778萬元。

再使用年金現值表中10期、4%的因子8.1109

將 387780000/8.1109=約4781萬。

最終得出，大谷這個合約的價值，只相當於這10年每年準時付4781萬的薪水，離簡單得出的7000萬就有蠻不小的距離。

這裡我們可以看到，同樣一筆錢，先拿和後拿的價值是有差距的，而如果延遲時間很長，該貨幣的利率又較高（註），那會影響價值的差異會非常大。這點尤其在計算年金、儲蓄險等等產品的時候一定要注意。

（註1）：這裡我們還只是用估算美元現金或債券利率當折現率，如果要考慮錢的機會成本，而如果是會把錢投資在有7%的股市大盤的話，那差距會更大。

（註2）：目前新聞又出來新的延遲方案，可參見更新的一篇po文。

◎本文內容已獲 Ffaarr的投資理財部落格 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載

大谷翔平 薪水 資產 儲蓄險 延遲給付 道奇

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