從極致富裕到一無所有！ 他靠「七步驟」：從谷底再翻身拿回金錢主導權

美國知名電台節目主持人 戴夫．拉姆齊力倡「零債務」的生活，正如同《富比士》〈Forbes〉網站整理出75％有錢人揭露的致富起手式：先有錢、再花錢，你也好奇他如何從谷底翻身，並幫助許多家庭重掌金錢的主導權？

試問：你想要更多的財務穩定性和自由嗎？你的財務狀況是目前生活中最大的壓力來源之一嗎？如果答案是肯定的，不妨來閱讀一下美國知名電台節目主持人 戴夫．拉姆齊〈 Dave Ramsey〉所著《躺著就有錢的自由人生：從擺脫負債到安穩退休的理財7步驟》，或許可以成為你治癒金錢憂鬱症的良方。

在這本書中，戴夫．拉姆齊以自己為例，他曾經順風順水，快速累積財富，但是後來投資失利而宣告破產，連帶家庭關係也變得緊繃……；於是他重新審視自己的理財規劃，打造一套經得起考驗的行動步驟，不僅自己從谷底翻身，也幫助許多家庭重掌金錢的主導權。

你也好奇他是怎麼做到的嗎？他大力提倡「零債務」的生活，正如同《富比士》〈Forbes〉網站整理出75％有錢人揭露的致富起手式：先有錢、再花錢。以下歸納戴夫．拉姆齊提出的實現全面「金錢改造」的7個步驟，依序建立個人財務穩定性並逐步累積財富：

步驟1、啟動應急基金

首先，在獨立銀行帳戶中存入應急資金，直到帳戶中有1,000美元，可以防止出現突然發生的必要開支諸如：醫療費用、汽車費用或是房屋維修費用等，因為沒有做好準備而陷入沉重的債務。

步驟2、關注個人債務

其次，將你所有的債務列出一張清單，使用「債務滾球法」來償還所有的債務，先償還小額債務後，逐步償還更大的債務諸如：汽車債務、信用卡債務及學生貸款等。

步驟3、填寫緊急預備金

再者，不妨使用每月用於償還債務的相同資金，並將其存入「緊急預備金」中，直到足以支付3至6個月的費用和帳單；就像《財經雜誌》統計，在10年期間內，有高達78％的人可能遭遇重大變故，「你需要有把雨傘在手，才能把莫非定律踢出家門。」

步驟4、為退休提前儲蓄

戴夫．拉姆齊建議，當債務還清且應急基金得到處理後，是時候開始考慮其他重要的儲蓄了：及早開始退休規劃、累積退休金！最直接的方法是將每個月總收入的15％存入退休基金〈計算公式：月收入ｘ0.15〉。

步驟5、為大學基金存錢

戴夫．拉姆齊計畫的第5步：為孩子預存大學學費。不妨反思一下，自己是否有能力支付孩子的大學學費？如果有，那麼將能確保他們未來的財務安全，也能更好地擺脫債務。

步驟6、還清房屋貸款

相信每個背有房貸的人，都希望能盡早還清房屋貸款！在戴夫．拉姆齊7步驟計畫的倒數第2步，將個人每個月的額外收入存入抵押貸款中，以提前還清債務，「完成這一步後，不僅可以獲得心靈上的自由，還有更多的閒錢來滾錢！」

步驟7、創造並累積財富

完成戴夫．拉姆齊計畫的前面6步後，最後就可以專注累積財富了。切記不要忘記一定要建立好財務安全網，例如：健康的應急基金、退休帳戶、儲蓄帳戶及大學基金等，此時此刻，是你在掌握著金錢，而不是被金錢掌握，財務自由對你來說，充滿著各種可能性。

◎本文已獲小花平台授權轉載，原文：從擺脫負債到安穩退休…掌握好理財7步驟，開始你有錢的自由人生！

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