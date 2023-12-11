史上最年輕國大代表是他！超越黨派色彩的企業家獲三位總統賞識、聘為國策顧問

陳哲芳在政治圈的好人緣，超越黨派色彩。 而在經過商、政兩界交相薰陶之後，提升了人生的高度，也拓展了服務的廣度。

七○年代在嘉義發跡的耐斯、愛之味集團，參與並見證了台灣經濟奇蹟，耐斯陳家在嘉義工商業的影響力也占有舉足輕重的地位。

耐斯創辦人陳鏡村，早年即是嘉義工商業界的領導人物，也是台灣省工業會的會員。1975年時，依《工業團體法》第四十九條規定，結合台灣省工業會所屬的嘉義縣39家會員工廠，籌組創立嘉義縣工業會，陳鏡村為創會理事長。1980年，陳哲芳39歲。那年，他當選國民大會代表，成為台灣政治史上最年輕的國大代表。從工商業轉戰政治圈，這樣的經歷，讓他有別於其他商界友人，可以站在不同高度，擴展視野和膽識，也讓他有機會在政治、經濟、商業領域展開觸角。

史上最年輕的國大代表

1947年，中華民國施行憲政，進行第一屆國民大會、立法院及監察院選舉；但自1949年遷台後，因政治局勢多變，長期未進行中央民意機構選舉，直到1972年才進行第一屆第一次增額選舉，至1991年方全面改選。1980年，舉行第一屆第二次增額代表選舉時，在工業界耕耘近二十年的陳鏡村認為，四弟陳哲芳的談吐和氣勢，適合往政界發展、為工業界發聲，因此推派陳哲芳代表耐斯集團參選國大代表；同年，陳哲芳由集團推舉，獲選為中華民國第六屆十大傑出企業家，更拉升聲勢。

本文出自《陳哲芳傳》 工業團體國大代表是全國性的選舉，「工業團體增額國大只有三個名額，陳哲芳以6800多票、最高票當選，」陳鏡堯回憶當年，家族成員動員各地的關係和人脈，「我還曾經到雲林、彰化、宜蘭幫他拉票。」

陳鏡村更是全省跑，義不容辭幫弟弟助選。

陳鏡堯記得，選戰正熱時，有一天，陳鏡村對他說：「阿堯，你岳父是宜蘭人，我們去宜蘭請他幫忙。」於是兩人在親家帶領下，一一拜會宜蘭地區的企業。最後開票結果，陳哲芳在宜蘭的得票數將近150票。

為了不辜負三哥的期許，陳哲芳也不遺餘力自我推廣，甚至拿著工業團體名冊，一一拜託好友幫他拉票。例如，時任台中港倉儲裝卸公司董事長張平沼，在台中政商界擁有不少人脈；花蓮燕聲電台董事長莊坤元，當時是花蓮工業會理事、慶美企業董事長，也卯足全力幫好友拉票，取得當地半數選票。

得道多助的陳哲芳，成為台灣史上最年輕的國大代表，「39歲就當選國大，讓他有機會增廣見聞，膽識也更足，」陳鏡堯認為，四哥當時因為國大的身分，有機會結識工商業及黨政圈的重要人士，交遊更廣、視角更高，甚至得以成就許多事業機會。

在國大代表六年任期屆滿後，陳哲芳仕途更上層樓。1986年，他出馬參與第一屆第三次增額監察委員選舉，又一舉當選第一屆監察委員。國大代表及監察委員的資歷，讓他成為政壇的閃亮新星。

與人為善，從政和為貴

「和為貴」是陳家家訓，活躍在政治圈的陳哲芳更謹守訓誨，與人和、廣結善緣。而也正因為做人圓融、與人為善，讓他在政商界人脈亨通。

八○年代，蔣經國和李登輝被選舉為第七任中華民國總統和副總統，陳哲芳就是國大代表之一，而他也在那時與李登輝建立了匪淺的關係，「李登輝都叫他『Tetsu』，」陳哲芳夫人洪玉英說，非常熟識、關係很好的人大都稱呼他的日本名字。

「以前在來來飯店(台北喜來登大飯店的前身)吃飯，只要遇到認識的人，他會要服務生拿帳單給他，默默付帳。因為人面太廣，有時一口氣買單好幾桌，但他都一樣大方，」陳鏡堯說。

值得一提的是，陳哲芳在政治圈的好人緣，沒有黨派色彩之分。

當年，他以無黨籍身分當選國大代表，獲選為國民黨國民大會黨部常務委員、國民黨黨營事業管理委員會委員；一九九六年，獲得時任總統李登輝聘任為總統府國策顧問；二○○五年，在陳水扁擔任總統期間，也獲聘為國策顧問；二○一六年，總統蔡英文上任後，又再聘任他為國策顧問，直至二○二一年過世為止。

在政壇上，能獲三位總統賞識，三度被聘任為國策顧問者屈指可數，陳哲芳就是少數之一。

（本文出自《陳哲芳傳》作者：傅瑋瓊）

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