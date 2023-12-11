欠稅連保險政府都可以強制執行變現？ 專家：能！解約金屬債權人

北區國稅局9月開記者會，講述了一個強制執行躉繳保單的首例：

陳媽媽（化名）出售土地獲得巨額價款，陸續贈與其家人，因未依限申報贈與稅，遭國稅局補徵贈與稅及罰鍰。

國稅局拍賣陳媽媽財產抵稅，仍有欠稅。

國稅局發現，陳媽媽以自己為要保人及被保險人，向3家保險公司投保9張躉繳保單，並指定法定繼承人為受益人。陳媽媽將現金變保單，解約金值4千6百餘萬元。

國稅局強制執行，保險公司卻異議。

因早期法院認為保單價值準備金及解約金是保險公司資產，國稅局與保險公司訴訟多年。

直到111年12月，最高法院民事大法庭有了統一的新見解，認定保單價值準備金及解約金是要保人財產，可作為強制執行標的，解約金屬債權人。

國稅局解約陳媽媽保單，收回4千6百餘萬元欠稅。

大小保單都可能遭法院強制執行，被迫解約還債

在保險業務相關的群組，每隔一段時間就會有業務員留言：

請問客戶欠卡債，早期有解約金的癌症險被法院強制解約，有解決方案嗎？ 壽險被強制執行，附約意外險跟醫療險被迫跟著解約，怎麼辦？ 要保人是債務人，身故受益人是太太，能領到保險金嗎？還是會被扣押？ 要保人媽媽是債務人，被保險人是小孩 ，每次的還本受益人是媽媽，還本金是否會被扣押強迫還債？

當保險契約被強制執行後，會有哪些權利受影響？

債權人只能就債務人的財產為強制執行，法院核發扣押命令後，債務人即喪失對該保險契約之處分權，法院換價清償的執行命令，內容大致分為2類：

第1類、受益人為債務人，要保人非債務人時：扣押保險金、年金、滿期金，受益人得領取之各項保險給付，包含醫療相關給付，轉給債權人以清償債務，但保險契約效力不受影響。 第2類、要保人即為債務人時：法院核發支付轉給命令，代位要保人終止要保人名下之保險契約，以解約金轉給債權人以清償債務，保險契約效力即行終止。

當收到「預告通知」要解約保單，應該如何處理？

「強制執行保單預告通知」說明，針對「要保人的人壽保險」內的保價金、保險金、解約金等進行執行。

實務上，因爲保單的主約是壽險，搭配附加醫療險。當主約被強制執行，附約就會跟著消失。除非保價金很高，只需部份解約，主約壽險還有效，附約才會保留。

唯一的方法就是，保戶必須跟債權人協商處理。

因為收到「預告通知」時，保單應該也會被設控，無法做任何變更。

金管會呼籲，壽險業應主動關懷保險契約遭強制執行的保戶，如果保戶的保險金屬於「維持債務人生活所必需者」，應即時告訴保戶，可依強制執行法第12條規定：

向法院提出相關證明（如保險契約、繳交 保費證明、診斷證明書、最近一年之財產所得清單等），證明難以維持生活，請求減少或免為執行。

你發現了嗎？無論是欠債或欠稅人，都不能再藉由購買保單規避還錢及稅捐義務。當遇到財務問題及早尋求協助處理，以免債務如滾雪球。

◎本文內容已獲 R姐財富方舟-廖嘉紅 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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