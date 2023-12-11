「澎澎」一次出兩、三個不同香味的沐浴乳把貨架占滿 耐斯集團：從萊雅那裡學到了！
透過品牌合作，耐斯、愛之味持續激盪、創造火花，期望帶動產業邁入嶄新階段。
品牌是企業的無形資產。
成功的企業是一個有機體，會不斷成長，除了本身朝多元發展之外，透過同業或異業合作結盟，抑或和其他品牌聯手，也可以吸收不同養分成長茁壯，創造更多附加價值。
陳哲芳深知品牌價值的重要，很早就和知名品牌合作，舉凡耐斯和萊雅集團合作、愛之味和雀巢合作，都是擴大市場，讓企業茁壯的途徑之一，也讓企業成員在品牌經營和面對市場及消費者時，得以擁有更開闊的視野，從而提升品牌價值。
代理萊雅，精進行銷策略與觀念
1988年九月間，陳哲芳和耐斯企劃部重要幹部沈崇崧，遠赴法國巴黎，參加萊雅全球經銷商會議，成為萊雅的台灣代理商，邁出耐斯和國際知名品牌合作的第一步。
萊雅是全球最大的化妝品集團，當年雙方合作時，已有近八十年歷史。集團總部位於巴黎市中心，坐落地點好，讓陳哲芳對萊雅品牌印象深刻；更重要的是，和萊雅合作，讓陳哲芳和整個集團學到許多產品、行銷的嶄新策略和觀念。例如，推出多樣產品，占據貨架位置。
以前日用化妝產品進口，必須向衛生署申請核准字號，萊雅產品年年更新，「即使內容物不變，產品包裝、廣告都會更新，我們就必須向衛生署重新申請，」沈崇崧說，一開始不明究理，後來才了解，這是萊雅的策略，因為要經常加入「新」的概念，讓消費者有跟上潮流的感受。
他不諱言：「像『澎澎』，有時會一次出兩、三個不同香味的沐浴乳，把貨架占滿，就是從萊雅學到的行銷手法。」
此外，耐斯也學習到第一品牌的商品販售陳設觀念。
結束合作，卻留下可貴的無形資產
「一定要在最好的位置，而且占的空間愈多，行銷效果愈好，」沈崇崧說：「我們那時才了解，在國外商品上架要付上架費，買下的貨架空間還要有專人管理。」
影響所及，在九○年代，耐斯即成立特銷所，負責服務量販店等進貨量大的客戶，務求占有賣場最好的位置，並租用端架陳列商品，派理貨員進駐大賣場整理貨品、陳列、補貨、張貼店頭海報等。
也正是從此時開始，耐斯對於通路管理有了不同的概念。
（本文出自《陳哲芳傳》作者：傅瑋瓊）
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