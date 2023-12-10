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一天省下100元就好！《原子習慣》作者教你不失敗的4個存錢法

商業周刊／ 撰文者：王貞懿 編譯
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

摘要

1.改變消費習慣是存錢最大的障礙，《原子習慣》作者詹姆斯・克利爾建議，別把儲蓄當作犧牲，而是給未來的自己更多自由。

2.針對儲蓄，他有幾點實用的建議，包含追蹤錢的流向、製造省錢提醒、建立省錢環境、養成多管道的省錢習慣。

3.在心態上，要保持耐心並練習享受無聊，因為習慣的養成沒有捷徑，它誕生於日復一日的操作，無法一夜成功。

要存錢，總是說起來容易做起來難？許多人把儲蓄當成理財的第一步，要先有第一筆資金，才有可能開始錢滾錢。但最大的敵人，卻是自己改不掉花錢大手大腳、超額花費的壞習慣。

幸運的是，行為改變大師、暢銷書《原子習慣》（Atomic Habits）的作者詹姆斯・克利爾（James Clear）對於存錢也有些建議。

對他來說，關鍵思維是把儲蓄，想像成是「給未來的自己更多錢」。

儲蓄常常被人們和「犧牲」連想在一塊，但這聽起來就讓人不適和感到無聊。但其實只要轉念一想，儲蓄等於是未來更多「自由」。

今天少喝一杯咖啡、少和朋友聚餐一次，以後就可以有更多的錢，去做自己更想做但門檻更高的事。例如一趟美好的歐洲十日遊，或是買一間屬於自己的公寓。不要專注在要儲蓄的數字本身，而是專注在為什麼我要存錢，強化那個儲蓄的終極目標。

保持原子習慣的4個存錢法

更重要的是，你可以慢慢來。《原子習慣》很重要的一個宗旨之一就是，你不用一直保持完美，而是要堅持進步。實際的作法有哪些呢？以下是他的建議。

1.追蹤你的資金，知道錢被哪些消費吃掉了

有時候單純靠追蹤這個行為，就能激起你想改變的衝動，如果你無法計算它、衡量它，自然無法改變它。

2.提示自己改變消費習慣

例如，你可以在手機、電腦、冰箱上都黏上便利貼，提醒自己本月的存錢目標，讓它變得顯而易見。

接著讓目標變得有吸引力，試著建立正向回饋機制，當你成功忍住少喝一杯手搖，就犒賞自己聽一首喜歡的歌，或是看一部喜歡的短劇。

然後讓堅持目標變得簡單、輕鬆。與其訂下一個月「一定要」省下五千元的目標，不如把時間縮短，我「只要」一天省下一百元就好。最後，通過紀錄自己省下的錢，看著數字一天、一天越變越大，讓改變行為的結果，變成一件令人滿意的事。

3.打造一個省錢的好環境

環境就像是一隻看不見的手，它控制了我們的生活，人們在新環境中更容易養成新習慣，也能更快地和壞習慣說再見！

例如，滑手機就會忍不住點進電商平台，那不妨把這些APP刪除，反正重新下載花不到半分鐘，或者試著把它們藏進資料夾裡。

或者，把錢包裡最常刷的信用卡收進抽屜，讓自己不容易消費，藉著多想幾秒鐘，來降低了衝動購物的頻率。阻斷這些壞習慣，扼殺手滑的機會，讓資訊更難取得，會是一個戒除消費的好方法。

習慣是系統的組成部分。如果想改變超額消費的行為，那就創造一個系統，讓自己能夠多方法、多管道的養成省錢習慣，例如設定預算、省錢策略和可行的債務清償計劃，讓好的新習慣變成多因子、更好依循的系統。

4.保持耐心、享受無聊

習慣的培養，就是一種行為重複，且變得更加直覺與自動化的過程，它無法一蹴可及，需要耐心。同時，想要精通行為模式改變這件事，或成為習慣專家，唯一的方法就是找到辦法享受無聊，發掘足以重複同樣事情的樂趣。

資料來源：CNBC、Penguin Random House Australia、waymaker、Catalyst Wealth Group

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※本文由商周.com授權刊載，未經同意禁止轉載。

省錢 理財 退休金

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