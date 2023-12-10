降三高就靠它！喝的燕麥引領台灣植物奶趨勢 為何無加糖但喝入口中甜又滑順？
「燕麥可以用喝的嗎？」
對於食物的想像，透過專業研發團隊實踐了，
也迎接了植物奶時代的到來。
在歐美國家，燕麥是國際公認的保健食品。曾有研究報告指出，一般人中年之後常會有三高的文明病，長期食用燕麥可以降低三高，對身體有益。陳哲芳夫人洪玉英曾長達八年時間陪伴三個兒子在美國求學，重視養生的夫妻倆因而養成吃燕麥的習慣。
但是，「燕麥粥放久了會『洘洘』（過於濃稠），」洪玉英說，燕麥久置會變得糊爛濃稠，口感不佳，也影響食慾；喜歡研究的陳哲芳時常想：如果做成飲品，能不能改善這個問題？
二○○八年，可以說是愛之味的重要轉捩點。除了健康の油切分解茶，還有「可以喝的燕麥」——愛之味純濃燕麥，也在那一年問市，成為愛之味在飲料業占穩腳步的最大金牛級產品。
思考創新突破的切點
二○○七年，陳哲芳三子陳冠翰（現任愛之味董事長）從美國回到台灣，被派到嘉義工廠，擔任技術顧問室主任。挾著食品工程博士頭銜，面對一個個資歷甚深的研發團隊成員，他不能跟研究團隊做一樣的事；他揣思，要突顯自己食品博士的價值並做出貢獻，絕對是要從創新商品和新技術中尋求突破。
為了達成目標，他開始思考，有什麼既有優勢可以運用？
結果，陳冠翰發現，麥仔茶是大家熟悉的產品，無菌冷充填是愛之味獨特的技術，是當時自家掌握的兩大優勢。其中，麥仔茶的原料是大麥，他便嘗試利用水解酵素技術切入，研究生產大麥奶的可行性。
在既有答案中找問題
「大麥其實是燕麥的姊妹，燕麥的好處大麥都有，只是大家並不了解，」陳冠翰用淺顯易懂的字詞比喻這兩種麥類穀物的特性。但研發實驗後發現，做出來的大麥奶有一股「土味」，味道並不太好。
他想到爸爸的疑問和提議，便向研究團隊詢問：「過去愛之味是否研發過燕麥飲料？」
「有啊！」研究人員很有信心地回應：「但是做出來像漉糊糜（糊爛粥）。」回顧歷史，愛之味在一九九七年曾推出一款牛奶燕麥粥。
陳冠翰一聽，立刻明白。過去嘗試的燕麥產品製程，是用果菜榨汁機把燕麥打磨成粉，然後加水再一直攪拌糊化，最後加熱；但一段時間後，開始沉澱，就變成糊爛粥，而不是飲料。
「愛之味研發團隊沒有做過食品級的酵素水解技術，這是一個很值得發展的領域，」
他興奮不已，於是改弦易轍，轉而研究燕麥的水解酵素技術。那是他回台灣後第一個提報的專案。
掌握酵素水解技術
透過不斷閱讀文獻、期刊，陳冠翰從學術報告、既有的技術、專利中發掘靈感，很快找到突破的關鍵點。「其實就是酵素轉化，」他興奮地說：「靠不同酵素的不同作用，讓糊化的燕麥粥轉化成燕麥奶。」
「透過酵素轉化，可以把一個產品變成另一種不同的產品，」陳冠翰舉例談到，像把牛奶的乳糖轉化成乳酸，把牛奶變成優酪乳；或是把豆腐變成臭豆腐、麥汁變啤酒、高粱變白酒、葡萄變紅酒……，都是酵素轉化，也就是一般大眾熟悉的發酵。
關鍵之處在於，酵素轉化有一個重要特色，就是水解。透過水解，可以有系統地減除澱粉，或切成更小的醣類。
開展專利布局
談到食品專業，陳冠翰立刻變得滔滔不絕：「食物本來要進入我們的嘴巴和腸胃道才能消化、分解，但『水解』是在製造過程就先利用酵素分解，因此飲品喝入口中時，儘管沒有添加砂糖，仍會感覺到有甜味。
「透過水解，可以把像粥一樣稠狀的東西，變得比較稀，用行銷的話術來說，就是喝起來像牛奶般滑順的口感……」
掌握關鍵技術之後，「產品還沒有上市，我們就申請了三酵水解的技術專利，」陳冠翰說，愛之味的三酵微分解技術分別取得台灣、美國和中國大陸等多國專利，這是食品科技的大突破，也是愛之味再次運用關鍵技術，領先業界研發出高機能性的燕麥飲品。
除了水解酵素技術，陳冠翰當年另外提出一個技術創新，就是利用酵素處理，把牛奶中的乳糖轉化成半乳寡糖，推出「快樂健康奶」，造福廣大的乳糖不耐症族群，讓他們可以安心食用乳製品。
（本文出自《陳哲芳傳》作者：傅瑋瓊）
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