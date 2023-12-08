「電腦嘛ㄟ揀土豆喔！」愛之味35年前就做好食安源頭管理 斥資千萬成立檢驗中心

陳哲芳深信，食安事件都是上游原料端管控不良所致， 若要避免出狀況，就必須做好「源頭管理」， 因此愛之味早在一九八八年就斥資千萬元成立檢驗中心，為食安把關。

「電腦嘛ㄟ揀土豆喔！」

電視廣告上，一位慈祥的阿嬤拿著一罐愛之味牛奶花生，大讚電腦什麼都會，片尾結語道出「用電腦揀ㄟ土豆，尚健康！」

這句經典的廣告台詞，就是出自陳哲芳的靈感，是他得意的成功產品之一。

九○年代，愛之味即斥資近千萬元引進台灣第一台花生電腦選別機，強調用電腦精選無農藥殘留、無黃麴毒素的花生，訴求讓消費者吃得安心、吃得健康。隨著廣告效應發酵，愛之味牛奶花生在罐裝甜品點心市場中稱霸，締造一年銷量兩百多萬打，亦即年銷兩、三千萬罐的紀綠。

電腦精選原料為食安把關

「電腦揀ㄟ」，代表以嚴格的標準使用電腦篩選、檢驗，避免人為疏失，產品生產過程具有品質保證，為食品安全嚴謹把關。而利用電腦科學技術和儀器監控確保原料品質，在當時，是食品科技的一大進展。

在這方面起步甚早的愛之味，堪稱是走在時代前端的先鋒。

早在1988年，陳哲芳就意識到，要有完善的檢驗措施為原物料把關，才能確保產品品質，不惜斥資千萬元成立檢驗中心，購置最新、 本文出自《陳哲芳傳》 最精密的儀器，可以檢測是否含防腐劑、重金屬，主要執行愛之味和相關企業的產品品質管控，提供消費者營養、衛生、安全又安心的飲食。

這樣的意識持續演化，如今的愛之味，設有中央健康科學研究院，旗下包含食品安全管理所（簡稱食安所）與食研所。前者，下設檢驗分析中心、品保中心；後者，下設技術顧問室、產品開發中心、生技發展中心、產品優化中心、研究發展室，以及主原料科技企劃中心。

食安所設立的專業品保中心，在每項原物料入廠時，都會依據一定的驗收標準，針對物理、化學、生物性和外觀等進行檢測、記錄，再送到檢驗中心，檢驗農藥殘留及重金屬含量，通過檢驗後，才能進入生產製造流程，藉以掌控原物料品質。此外，在生產過程中，還要抽查半成品，以確保生產品質穩定；等到產品生產完成，還要再篩檢、定期或不定期查核，確保品質管控無誤。

品保中心為食安做第一道把關，搭配檢驗中心的強大檢驗能量，讓愛之味的食安做到滴水不漏。與此同時，國內食品衛生安全事件層出不窮，消費者逐漸正視食安議題，加上食品成分及食品衛生安全檢測需求日益迫切。

在陳哲芳的支持下，愛之味持續投入大量人力，斥資數千萬元購置精密儀器設備、訓練專業檢驗人才，以增進檢驗能力及檢測項目，終於在2003年取得全國認證基金會認證，2009年再取得衛生署食品藥物管理局（2013年改制為衛生福利部食品藥物管理署，簡稱衛福部食藥署）認證。

國家級雙認證實驗室

愛之味不遺餘力推行各項品保認證，強化公司品保管理體系，在當時的國內私人企業與食品大廠中異軍突起，率先獲得雙認證實驗室資格，成為國家級檢驗中心。

「每次有貴賓參觀檢驗分析實驗室時，總裁總是引以為傲，喜歡自己介紹」，食安所團隊表示，陳哲芳常親自解說實驗室裡的各項貴重儀器：「我們可以檢測二七八項成分及三八○項農藥、重金屬殘留；可以檢測基改食品，或食品裡面有沒有攙假的東西，都可以檢驗出來。」

言談之中，不難發現陳哲芳對檢驗分析中心的重視，也道出愛之味為防止農藥殘留、重金屬、塑化劑、防腐劑、化學成分、摻假、偽劣等食安風險危害企業，在驗收標準、儲存條件及用料品管上，投注相當心力。用心付出，終有回饋。強大的檢驗能量，讓愛之味獲益良多。

不論是產品研發過程、原物料進廠驗收、產品品質或衛生安全檢測，所有檢驗數據都能即時提供相關決策單位參考，不必外送其他實驗室，掌握時效更確保食的安全；甚至，除了為自家產品把關，自二○○五年起，若一般民眾、食品業界、學校學術研究，以及政府相關部門有需要，愛之味的檢驗中心也能提供檢測服務，出具的檢驗報告具國家認證的信賴度及公信力，每年大約挹注上千萬元的檢測費收入。

（本文出自《陳哲芳傳》作者：傅瑋瓊）

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