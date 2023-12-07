「財富自由」定義為何？ 9種必備特質公開：每月固定存進收入的兩成

每個人對於「富有」的定義都不盡相同，國內知名作家吳淡如認為，富有是一種「選擇」，她在其所著《人生實用商學院：富有是一種選擇》一書中強調，富有不是一個固定的金額，而是一種能力、一種可以培養的能力，且並不完全取決於起跑點上，而是取決於個人的選擇和努力。

舉例來說，不用為生計四處奔波、也不必為繳不出下一期帳單而煩惱，因為你已經擁有源源不絕的被動收入，足以支應你選擇的生活方式：今天去咖啡廳待上一天、明天去海邊走走放鬆心情，或是乾脆窩在家中發懶……，「每個人想要的富有程度不一樣，最基本的，其實叫做財富自由，就是當你活到100歲，就算不工作，都可以靠手邊進來的錢好好過活、不用煩憂。」

物質＋精神「雙重得意」＝真正財富自由

吳淡如指出，財富自由並不是一個絕對的概念，每個人的生活方式不同、需求不同，都會影響這個標準，想要達到真正財富自由的境界，最好能同時兼顧物質與精神追求，力圖在兩者之間尋求一個平衡點「雙重得意」，以下整理該書中闡述的想要變富有，最好具備的9種生活特質：

特質1、養成良好的生活習慣

正所謂：「健康就是財富！」有了健康的身體，才有奮鬥成功的本錢。要有健康身體，除了要注重飲食與運動外，還要有良好的生活習慣，例如培養定期運動的習慣，可以大大省下無法預期的醫療花費，這無疑是最好的節省行為。

特質2、定義自己的夢想並提高行動力

試想一下，你的夢想是什麼？吳淡如認為，千萬別說自己沒有夢想，夢想未必一定要有多麼偉大的目標，而是有讓你活下去的動力和意義。「我的夢想很微小，就是把自己活得好一點，不期望自己像Space X創辦人馬斯克立志登陸月球那麼大的夢想，但是可以當個很有行動力、落實小小願望的人。」

特質3、培養規律性充實知識的習慣

隨著科技的發展與進步，提供了今天豐富多元的學習管道與資源，諸如：線上課程、電子書、Podcast等，愈早建立良好的學習習慣，並掌握有效的學習策略，可以更有效管理時間，讓生活更有規律，「我堅信『追求夢想會孳生利息』，財富自由不僅透過財富複利達成。」

特質4、多與正向思考的人做朋友

說到人與人之間的相處，吳淡如認為，要多與正向的人做朋友。「隨著年齡增長，我明白不可能與所有的人成為朋友，想要活得愉快，需要多與正向的人做朋友，同時要盡量遠離那些帶來負能量的人，以減少不必要的煩惱。」

特質5、每月固定存入收入的兩成

吳淡如提醒年輕人，為避免陷入「坐吃山空」困境，應該盡早養成儲蓄的習慣，「我建議沒有儲蓄習慣的人，至少每個月要固定存入每月月薪的10％，雖然我覺得這個比例仍偏低……；另一方面，隨著收入的增加，儲蓄比例也要相應提高，同時不應該隨著收入增加而盲目消費成為暴發戶」。

特質6、從事自己「喜歡」的工作

想要變富有，最好具備的9種特質，其中第6點是「從事自己喜歡的工作」。至於何為自己喜歡的工作？吳淡如解釋，當你能在工作中感受到成就和喜悅，那就是你喜歡的工作，選擇一份讓你心動、不計工時的工作，才能使人生充實且有意義。

特質7、控指沉溺負面情緒的能力

你是不是很容易被一些小事激怒？小心，這可能會加速引發你的負面情緒！「如果長期被負面情緒糾纏，等於不斷累積人生的沉沒成本，最終將變成一台『昨日垃圾處理機』……」，無形中也消耗我們向上追求的動力。

特質8、在冒險前請審慎地評估

吳淡如認為，任何聲稱「無財務風險」的致富之路都可能是詐騙，因為風險無處不在，無論哪一種投資都無法保證一定會獲利。她並提醒年輕人，在冒險前需審慎評估：「我能夠承受得住失敗結果？」切記「投資必有風險」，在毫無準備前千萬不要隨意冒險，就像如果沒有降落傘，逕行跳崖只是自毀行為。

特質9、不跟別人比而是要跟自己比

你老是喜歡與他人比較？甚至因為比不上人家而心生痛苦？吳淡如提醒，根本不需要為自己設定一些「假想敵」，倒不如跟自己做比較：計較自己有沒有比昨天更成長一些，相較於去計較他人的薪水行情或是開什麼車、住什麼房，更有益於鍛鍊自己的致富體質、當個有錢人。

◎本文已獲小花平台授權轉載，原文：《專題報導》吳淡如：富有是一種選擇，9種生活特質決定你是富有或貧窮！

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