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存款10萬裸辭玩當沖 她7個月60萬借貸全賠光：不戒人生會毀掉

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友工作3個月就辭職決定和同學學當沖，沒想到後來卻把跟別人借的60萬全部賠光，於是她決定重新踏入職場並戒掉當沖。 示意圖／ingiimage
一名網友工作3個月就辭職決定和同學學當沖，沒想到後來卻把跟別人借的60萬全部賠光，於是她決定重新踏入職場並戒掉當沖。 示意圖／ingiimage

投資須多謹慎，若操作不慎可能會賠光所有資產甚至欠債。一名網友大學畢業後找了一份月薪42k的工作，只做了3個月就辭職，決定和同學學當沖，沒想到後來卻把跟別人借的60萬全部賠光，於是她決定重新踏入職場並戒掉當沖，「再這樣下去我人生會毀掉」。

一名網友在臉書社團「當沖勒戒所」發文，她大學畢業後找到一份月薪42k的工作，但只做了3個月存款也只有10萬就辭職了，因有位高中同學沒工作在家當沖賺很多，就開始跟他學習，原po跟著同學當沖幾個月後，一開始有賺錢，雖然不多但至少還能過生活，但後來卻一直慘賠，今年連續賠了7個月，由於她沒有本金於是一直借錢，7個月就把借的60萬全部賠光，賠光後她重新踏入職場，並且戒掉當沖，不然「人生會毀掉」。

原po的同學玩得比她更大，就她所知至少賠了200萬，但對方家人會給錢，所以仍然開著保時捷吃想喝辣的，最後，原po也表示，目前的欠款包含爸爸的15萬、媽媽的10萬、姊姊的5萬、幾位朋友共15萬和男友的20萬。

網友紛紛表示，「這就是含金湯匙跟免洗湯匙的差別」、「正確決定，加油」、「我覺得專心玩當沖是對的，上班不能專心當沖，所以表示你不是當沖的料，要怪你技不如人，總結還是上班吧」、「之後改作績優股長期或波段也可以獲利的」、「重點是高中同學家裡有錢才能賭博」、「存款十萬也敢辭職…」、「還好，還來得及」、「難怪你會賠錢，算術很差，別玩股票了，借的錢共65萬，不是60萬」。

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