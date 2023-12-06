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拒幫帶孫…媳婦威脅孩子要跟娘家姓！ 律師教戰婆婆「三招」：立好遺囑
媳婦請婆婆帶孩子，婆婆拒絕，於是媳婦就決定請娘家協助帶小孩，夫妻決定未來孩子出生也跟著娘家姓，讓婆婆知道後氣到直跳腳！
孫子的姓氏，是由兒子與媳婦決定的！
似乎也不是由何人幫忙帶小孩，孫子就要跟誰姓。
長輩也不用著急，這裡教婆婆三招：
1.教好你的兒子
孫子的姓氏不是父親或母親單方面決定，所以不是媳婦說了算，如果你的兒子不贊同孫子跟娘家姓，好好讓兒子跟媳婦好好溝通才是。在法律上，要是父母談不攏，也可以到戶政事務所當場抽籤，由上帝決定。
2.立好遺囑
將遺產預先作安排，如孫子真的登記母姓，之後遺產多分給其他的兒女或孫子，這個兒子就少分一點。
至於這位孫子在法律上本來就沒有繼承權，也不需要難過。
3.從孫子那裡取勝！
與孫子多多相處，培養良好感情，平時也會買禮物送東西。
在孫子成年後，由孫子自己決定，婆婆可以帶孫子去戶政事務所，把姓氏改回來。
彼此理解，彼此體諒，一起成為更快樂幸福的一家人。
◎本文內容已獲 蘇家宏律師 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
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