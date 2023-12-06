日圓「這樣買」每月額外多生出錢來花用！ 她：出國刷卡連1.5％交易費都省下來

存日圓有基本定存額

日圓過去一直處於零利率，我先前換的日圓過去是用活存的方式放在帳戶。

前幾個月，看到存日圓也有利息可以賺，日圓有基本的定存起跳額10萬日圓 (約2.15萬），我立馬將另一家銀行的外匯轉到玉山銀行，將日圓集中定存。

雖然只有利息只有少少的0.001%，但每個月還是能有200多元花用，我現在的作法是：每月定存日圓直到出國前再解定存。

今天的日圓0.216確實很低，線上買享折扣，實買0.2148。

我看不準日圓未來的發展，每當看到我覺得還不錯的匯率時，就換3000元台幣。

日圓累積在外幣帳戶裡，換匯後就不再想它。

到時出國刷卡就用雙幣信用卡（不用另付國外交易費1.5%），國外刷日圓，結帳時會用外幣帳戶的日圓扣款，這樣我對當下的匯率就不會有太大的感覺。

提供給將去日本旅遊的朋友參考。

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