技職體系可攻可守 生技董座勉勵：永遠不需要為沒有讀一般大學而遺憾

「我常思考一個問題，就是人生走這一遭，目的為何？應該不只是為了賺錢吧？」

盤龍感性地說，每個人的心中都有一個夢想，而他的夢想，是希望很久很久以後，即使他已離世很久，有人看到他的作品，還能夠受到感動，並且能從作品中得到啟發，產生共鳴。

正是由於擁有這樣的情懷，盤龍強調：「務必要將學習當成一輩子的事。」

本文出自《樸實的精采：17個成就夢想的故事》 他以自身為例進一步指出：「即使是技職體系出身，所謂聞道有先後，永遠不需要為沒有讀一般大學而遺憾。

即使沒能念高中，但是進入亞東科大後，學習的東西都以實用為主，習得一技之長就可以讓生活有保障，也會建立起從容不迫的信心，反倒是一種可攻可守的人生規劃。」

不過，他也提到，只有專業能力還不夠，台灣市場很小，如果想要開拓事業，一定要以全球做為標的，語言將是最基本的技術，一定要盡快建立這項能力。

「希望每個人都能在專業上找到樂趣。能快樂工作，就是最幸福的人，」盤龍真切相信，並在每一天用力實踐著。

（本文出自《樸實的精采：17個成就夢想的故事》文／黃筱珮．攝影／黃鼎翔）

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