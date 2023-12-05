加密貨幣到底是什麼…充滿投機與希望的地方？ 僅18天能暴漲7000％！

認識藥師先生的人都知道，相對於投資於傳統金融，我更愛投資在加密貨幣金融，多瘋狂呢？也就總資產的99%而已...

投資這項操作沒有對錯，只要投資在自己認知內的領域，並且保持長期獲利，那都是好的投資類型。

正式投資加密貨幣要從大三那年開始，從一堆K棒玩短線交易賠到頭破血流，到現在佛系投資者，看好標的就開搞，一路的跌跌撞撞也使我更看好加密市場。

現階段的加密市場充斥太多詐騙手法，被害人都是被高報酬所影響正確判斷。

對我而言：加密市場報酬是無限大的，相對的風險也隨之放大，沒有必要強迫自己一定要進場，但多了解某個趨勢一定無傷大雅。

◎本文已獲 理財藥師 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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