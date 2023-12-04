男友婚前買妳名字的房子「不一定是真愛」？ 專家：小三住進來女友還賣不掉

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聯合新聞網／ R姐財富方舟 廖嘉紅
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

男朋友買房買你的名字，你以為就是愛的表現嗎？不一定。

上課聽到女學員B的真實故事：

男友A買房，屋主買女友B的名字，幾年後被分手趕出住處，還要繼續背房貸，還無法賣屋的悲慘故事。你一定很好奇，怎麼會這樣？

當初2人還沒結婚，男友A買房就說要買B的名字，B以為遇到真愛，非常開心！

買房貸款很正常，這間房貸款800萬，每月本利攤近4萬。

男友A說，買房貸款需要女友B的印鑑章，B也趕快申請交給男友。

2人在這間房過幾年甜蜜的日子！

某日男友說，對她沒感覺了，要分手。且暴力相向，把她趕出去。另個女人住進原來的甜蜜小屋...

雖然又氣又傷心，但房貸是她的名字，為了自己的信用只能繼續繳下去。

你可能會說，房子是B的名字，把房子賣掉，不要讓渣男住。

這時才發現，房屋謄本上寫著「預告登記」，沒有經過渣男A的同意，無法出售過戶。

B咬緊牙根每個月繳4萬的房貸，繳了2年，繳得山窮水盡...這時遇到專業又熱心的吳老師。

老師教B，寄存證信函給渣男：我繳不下去，銀行要拍賣了！

渣男說：你把權狀、身份證、印鑑章寄給我，我來處理！

我配！渣男

老師說：你還我錢+利息，才給！

B終於順利脫身...

R姐不動產小學堂

買房、貸款：不用印鑑章。

賣屋和設定預告登記，才需要印鑑章。

預告登記白話說

防止不動產的所有權人轉賣或拿去設定抵押借款的登記。

舉例來說，女友B的房子做預告登記給A，意義上表示將來要過戶給A。

不能再將房子過戶給別人、或者拿去做抵押設定等將來可能會侵害到A的權利的行為。

預告登記應用於3種情況

1.債務人的不動產設定預告登記予債權人，加強債權。

2.借名登記，保障產權。

3.父母出資為子女購買的不動產，做預告登記予父母。

避免子女被騙、或是偷賣房子，所以才做預告登記。

◎本文內容已獲 R姐財富方舟-廖嘉紅 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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