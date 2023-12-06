「產品缺乏美學素養，無法與國外大廠競爭」 上櫃生技股董座跨域進修美術博士

從一人公司努力拚起，歷經三十多年的摸索成長與拓展版圖，商之器發展為資本額突破三億元的上櫃公司，全球有三千五百家醫院使用他們開發的醫療資訊系統，躍居世界級的領導品牌。

儘管成就非凡，但盤龍謙稱，「這不是個人的成功，而是全體員工共同的成就，他們才是真正的幕後英雄。」

不過，「儘管商之器的營運已有相當規模，在台灣是一個能被信任的品牌，但是放眼世界，百年老店不少，還有很多困難在前面，必須小心謹慎發展，」對於企業的未來，盤龍不敢懈怠：「商場的競爭與挑戰從無止息，個人的進修與學習也是一輩子的事，必須不斷地自我要求。」

事實上，盤龍勇於挑戰的性格，從他跨域就讀台北藝術大學美術系博士班，也可以看得出來。

本文出自《樸實的精采：17個成就夢想的故事》 採訪前一晚，盤龍還在努力趕寫博士班的論文。回憶起當初跨足這個領域，除了對藝術的喜好，更因為醫療與藝術、醫療影像與攝影有許多共通的地方。

一方面，他有感於公司產品受到世界各國的喜愛，但是操作介面和資訊的呈現卻十分缺乏美感，渴望做出改變。

「我們曾聘請許多設計公司對產品進行美化，但始終無法與國外大廠競爭，因為在做設計風格選擇的時候，我們自己缺乏美學素養，無法分辨好壞，」盤龍說，這是他親身到藝術大學進修的重要原因，因為只有審美能力提升，才有辦法讓公司產品從根本開始改變。

二方面，他希望能夠為台灣的文化創意產業貢獻一份心力，因此運用工作之餘的時間投入，希望能夠融合創業家與藝術家的角色，做跨領域的事情。

（本文出自《樸實的精采：17個成就夢想的故事》文／黃筱珮．攝影／黃鼎翔）

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