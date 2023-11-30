嘉義「土地公」真接地氣！ 耐斯企業以洗髮粉起家卻跨足豬飼料闖出另一片天
以洗髮粉起家的耐斯企業在創立新事業體時，
選擇跨足豬飼料製造廠，看似完全不相關的發展，
卻都是兩位創辦人聚焦民生經濟產業的投資思維。
七○年代，是台灣經濟飛揚的起點，十大建設計畫陸續推動，台灣從輕工業逐步邁向重工業，帶來處處生機，也成為耐斯、愛之味集團蓄勢待發的轉捩點。
1971年，嶄新的耐斯工廠完工，逐步邁向自動化生產，開始多元化發展的步伐，從民生經濟中發掘商機。
1971年六月，陳家創立另一個事業體——國本產業，生產「土地公牌飼料」，公司和工廠落腳在嘉義最早開發的頭橋工業區。
跨入飼料業
早年，在台灣農村，幾乎家家戶戶會利用自家空地設雞舍、豬舍或豬圈，飼養少量雞鴨或豬隻，在年節時祭拜或招待親友；後來逐漸發展成為農村副業，但僅有少量交易，增加農民些微收入。
直至1963年，政府推動「綜合性養豬計畫」，參與計畫的農戶最少必須自養一頭母豬、十隻肉豬，由政府指導飼養管理、疾病防治等技術，並使用混合飼料；等豬隻養大後，再由農會協同運銷體系，運到家畜市場販售，改善民間養豬事業的生產模式；到了1971年，政府規劃二十處「養豬專業區」，藉由大規模農牧綜合經營方式，擴大養豬規模、改善農村經濟。
然而，養豬業興盛的雲林、嘉義地區，卻沒有具規模的飼料廠。
看好台灣養豬計畫及畜牧市場前景，陳鏡村和婀娜達董事長李捷雲共同投資三百萬元，創立國本產業。
「陳哲芳當時擔任國本總經理，他延請台糖新營廠研究室主任陳保德當顧問，指導、提供飼料配方，」陳鏡仁說。後來，即以「土地公」做為品牌，製造生產養豬、養雞飼料和水產飼料。
非常接地氣的土地公牌飼料，很快在飼料業打響名號，而從人們洗頭的洗髮粉，跨足到豬吃的飼料，兩種產業跨度看似天差地遠，但事實上，洗髮粉和豬肉都是人們日常所需，這也正是陳鏡村兄弟的投資思維——聚焦民生經濟相關產業。
（本文出自《陳哲芳傳》作者：傅瑋瓊）
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