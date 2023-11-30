用贈與免稅額將房給兒子…再轉售竟要繳700萬房地合一稅！ 專家點出「3原因」

時序進入11月即將年底，辦理財產贈與之旺季即將來臨。懂得財稅規劃的父母，會善用每年贈與免稅額244萬。

一樣是贈與，但是贈與現金、股票還是不動產，未來的稅務效果大不同。你一定很好奇，一樣都是贈與244萬，到底差別在哪裡呢？

房產贈與兒女再出售時，房地合一稅會暴增

陳姐夫妻只有一個兒子，所有的財產都要留兒子，想說運用每年贈與稅的免稅額，將2010年購買市價3000萬的房產，分年贈與給兒子。

分年贈與的「房屋評定現值及公告土地現值」為市價的3成，合計為1000萬。

沒想到兒子持有不到5年，以相同的市價3000萬賣出父母贈與房產，卻要課35%的房地合一稅。

又因受贈的房產再出售，成本認定為「受贈時房屋評定現值及公告土地現值」，於是要付700萬的房地合一稅。

(售價3000-成本1000萬)*房地合一稅率35%=700萬的房地合一稅

父母很內傷！兒子也很懊惱，表示不知道會被課這麼高的房地合一稅。

房產贈與兒女再出售，房地合一稅暴增的原因有3：

1、出售所得稅舊制變新制

根據財政部的規定，如果房產是受贈而來，除了因夫妻間互贈取得外，該房屋、土地取得日之認定，應以完成所有權移轉登記日為取得日。

因此105年起父母贈與給子女的房屋、土地，未來再出售都是需採「房地合一所得稅」新制申報。

如父母取得房屋、土地為104年12月31日，直接出售時土地獲利無需申報所得，僅房屋獲利須申報所得。

贈與子女後再出售，出售所得稅舊制變新制，房屋和土地實際獲利皆須申報「房地合一所得稅」，需繳的稅金大幅提高。

2、受贈不動產成本認定偏低

受贈房產在出售時，其成本認定以「受贈時房屋評定現值及公告土地現值」為準。因此，若受贈時房屋評定現值及公告土地現值偏低，則出售時的實際獲利就會偏高，進而導致房地合一稅增加。

3、持有期間縮短

該房屋、土地取得日之認定，應以完成所有權移轉登記日為取得日，持有期間縮短。

而房地合一稅稅率與持有期間相關，個人非自住房稅率：

持有2年以內為45％； 超過2年未滿5年，稅率為35％； 持有超過5年以上未滿10年，稅率為20％； 即使持有10年以上，稅率也要為15％。

贈與現金或股票

父或母，可每年運用244萬元的免稅額贈與現金或給子女，子女即可運用受贈之資金以自己名義投資、置產。

贈與現金或股票的孳息及投資收益就歸子女所有，不算是父母的贈與，也不用繳贈與稅。

透過分年贈與現金或股票，子女準備好經濟實力，未來也有能力向父母購買不動產。

真心的建議

看到這裡，有智慧的你一定發現了，傳承規劃必須全盤考量，而且要拉長時間，不只是考慮當下。

特別是不動產的傳承，在105年房地合一稅實施之後，必須隨法令及國稅局的態度，更新規劃。

才不會省了贈與稅，再出售時房地合一稅會暴增，因小失大。

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