快訊

吳欣盈雙重國籍疑慮延燒 民眾黨小雞焦慮「若違法，2024直接下課」

亞錦賽／啪，沒了！大巨蛋開幕戰 最後1000張票完售

季辛吉辭世！從毛澤東到習近平 他如何牽動中美關係

用贈與免稅額將房給兒子…再轉售竟要繳700萬房地合一稅！ 專家點出「3原因」

聯合新聞網／ R姐財富方舟-廖嘉紅
房市示意圖。聯合報系資料照
房市示意圖。聯合報系資料照

時序進入11月即將年底，辦理財產贈與之旺季即將來臨。懂得財稅規劃的父母，會善用每年贈與免稅額244萬。

一樣是贈與，但是贈與現金、股票還是不動產，未來的稅務效果大不同。你一定很好奇，一樣都是贈與244萬，到底差別在哪裡呢？

房產贈與兒女再出售時，房地合一稅會暴增

陳姐夫妻只有一個兒子，所有的財產都要留兒子，想說運用每年贈與稅的免稅額，將2010年購買市價3000萬的房產，分年贈與給兒子。

分年贈與的「房屋評定現值及公告土地現值」為市價的3成，合計為1000萬。

沒想到兒子持有不到5年，以相同的市價3000萬賣出父母贈與房產，卻要課35%的房地合一稅。

又因受贈的房產再出售，成本認定為「受贈時房屋評定現值及公告土地現值」，於是要付700萬的房地合一稅。

(售價3000-成本1000萬)*房地合一稅率35%=700萬的房地合一稅

父母很內傷！兒子也很懊惱，表示不知道會被課這麼高的房地合一稅。

房產贈與兒女再出售，房地合一稅暴增的原因有3：

1、出售所得稅舊制變新制

根據財政部的規定，如果房產是受贈而來，除了因夫妻間互贈取得外，該房屋、土地取得日之認定，應以完成所有權移轉登記日為取得日。

因此105年起父母贈與給子女的房屋、土地，未來再出售都是需採「房地合一所得稅」新制申報。

如父母取得房屋、土地為104年12月31日，直接出售時土地獲利無需申報所得，僅房屋獲利須申報所得。

贈與子女後再出售，出售所得稅舊制變新制，房屋和土地實際獲利皆須申報「房地合一所得稅」，需繳的稅金大幅提高。

2、受贈不動產成本認定偏低

受贈房產在出售時，其成本認定以「受贈時房屋評定現值及公告土地現值」為準。因此，若受贈時房屋評定現值及公告土地現值偏低，則出售時的實際獲利就會偏高，進而導致房地合一稅增加。

3、持有期間縮短

該房屋、土地取得日之認定，應以完成所有權移轉登記日為取得日，持有期間縮短。

而房地合一稅稅率與持有期間相關，個人非自住房稅率：

持有2年以內為45％；

超過2年未滿5年，稅率為35％；

持有超過5年以上未滿10年，稅率為20％；

即使持有10年以上，稅率也要為15％。

贈與現金或股票

父或母，可每年運用244萬元的免稅額贈與現金或給子女，子女即可運用受贈之資金以自己名義投資、置產。

贈與現金或股票的孳息及投資收益就歸子女所有，不算是父母的贈與，也不用繳贈與稅。

透過分年贈與現金或股票，子女準備好經濟實力，未來也有能力向父母購買不動產。

真心的建議

看到這裡，有智慧的你一定發現了，傳承規劃必須全盤考量，而且要拉長時間，不只是考慮當下。

特別是不動產的傳承，在105年房地合一稅實施之後，必須隨法令及國稅局的態度，更新規劃。

才不會省了贈與稅，再出售時房地合一稅會暴增，因小失大。

《廖嘉紅》協助你風險管理與財富傳承諮詢，打造你的幸福人生。
◆家族信託規劃顧問
◆退休理財顧問
◆國家級的人身與財產雙證照
◆投資及管理不動產豐富資歷

◎本文內容已獲 R姐財富方舟-廖嘉紅 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

房地合一稅 父母 財產 贈與稅

延伸閱讀

00919掛牌迄今漲了40幾％…還能買嗎？ 3優點2缺點：必須面對「換股的痛楚」

Nvidia、廣達、緯創…AI股恐只是「一場夢」嗎？ 專家三點觀察：不太需要擔心

台泥（1101）半夜發重訊「散戶現買現套」 網憂利多出盡：要跑趁現在

開發金（2883）被00878剔除竟沒被賣壓貫殺！專家：現要煩惱有沒有好價位可以撿

相關新聞

用贈與免稅額將房給兒子…再轉售竟要繳700萬房地合一稅！ 專家點出「3原因」

一樣是贈與，但是贈與現金、股票還是不動產，未來的稅務效果大不同。你一定很好奇，一樣都是贈與244萬，到底差別在哪裡呢？

不辦信用卡、信封袋收支控制法…在現代已不實用！ 存錢絕招很簡單：算出預算學會記帳

收入增加不代表可以投資的錢也會增加，如果你無法將這筆錢存下來，那麼提高的也只是你的生活品質而非投資本金。

主廚保住家族餐廳Le Suquet得到的米其林三星 十年後惡夢卻接踵而來

當我們坐在塞巴斯蒂安的辦公室交談時，他主動提起自己的故事。「在我小時候，我的房間就在我父母餐廳廚房的正上方…

GPS超燒錢改專做醫療影像 商之器董座盤龍：做困難的東西，才不會陷入紅海

經過評估，盤龍認為，商之器已經具備處理影像與繪圖資訊的能力，於是他選擇切入同樣高度需求這類能力的醫療影像和GPS。但他沒想到的是…

米其林的模仿行銷 主廚：你被困在一個可怕系統中，降級就是失敗

米其林指南是一種媒介，一種欲望的傳遞者，成千上萬的廚師從中尋求認可。自從一九○○年第一本米其林指南出版，…

「七餐沒吃」 商之器董座盤龍創業艱辛、辦公室僅3坪 欠債父當大樓管理員住電梯頂樓機房

從亞東工專畢業、服完兵役後，盤龍在一九八六年進入一家做中文輸入法的公司上班，從事硬體設計工作。這是他這輩子唯一一次當員工的工作，總共做了二十天…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。