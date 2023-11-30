不辦信用卡、信封袋收支控制法…在現代已不實用！ 存錢絕招很簡單：算出預算學會記帳

收入增加不代表可以投資的錢也會增加，如果你無法將這筆錢存下來，那麼提高的也只是你的生活品質而非投資本金。

有相當多年收入數百萬甚至上千萬的人，戶頭存款或甚至資產可能還不到一百萬，這是因為賺錢來的太快太容易，就容易預期將來也都會像現在這樣輕鬆高收入，很容易就成為月光族，盡情的享受生活的美好，卻忽視了隱藏於未來的風險。

存錢的方式有很多，沒有哪個方式是最有效的，這相當的結果論，只要能讓你成功存下錢都算是最好的方法。

過去聽過很多相關的討論與建議，譬如說：

不申辦信用卡不預支消費，採用先存再花的方式，每個月領到收入後先將30%存到一個沒有提款卡與網路銀行的戶頭，只能到銀行臨櫃領錢，增加提領的困難度，剩下的錢才可以運用。 甚至也有進一步採用信封袋收支控制法，預先將每個月各個種類的費用先以現金放在信封袋裡，需要買甚麼東西就從該信封袋拿錢出來，用完了就不能再支出。

我認為以上這些方法僅適合剛出社會剛開始賺錢的族群，目前的環境不只是線上消費年代，更已進入行動支付時代，而行動支付又需要綁定信用卡，要不申請信用卡實在相當難。

而且擁有信用卡也同時是在累積個人消費信用紀錄，將來需要貸款時才有信用紀錄可以查詢，信封袋收支控制法更是相當難實行，除了所有消費都需要用現金支付以外，光是每天計算各個類別的消費金額從信封拿錢就要花費不少時間。

而且每個月的支出也不會很固定，如果完全沒有彈性空間，生活其實會處處受限制，這樣的方式實在是很難長期執行，如同記帳一樣，很多人在幾個月後就會放棄了。

我個人採用的方式是以設定每個月與每年的預算，加上記帳的方法，來做花費的控制，這個方式比較適合有一定自制力的人。

預算計畫是自己設定每個月的基本生活費、每年的特別花費、與每年固定要支出的預算，然後依照規劃的預算花費，並搭配記帳，可時時檢查目前的消費是否有控制在預算內，是否需要開始節省開銷，或是有多一筆錢可以安排旅遊，都相當清楚，如果當年度透支了，也清楚知道是因為不可避免的因素，還是自己自制力不足多了非必要的花費。

記帳不需要記很清楚的流水帳，越細的記帳方式就越難實行，記帳的重點是要知道自己花了多少錢，花在哪些項目，而不是要像信用卡帳單一樣將每一筆花費都明確的分類。

你只要能夠簡單區分出消費類別，能幫助你分辨哪些是非必要消費，哪些是無可避免的消費，就可以清楚了解自己的最低消費需求是多少錢，非必要性的消費是多少錢，我的消費跟我的預算計畫是否符合。

有了以上這些資訊，就可以比較容易找出存不了錢的問題在哪裡，還有自己的消費習慣可以怎麼做調整，以下會將幾項分類做基本說明。

一開始的預算規劃會取決於自己的收入水準與想要的生活水平，參考資料就是從每個月的記賬紀錄裡當參考，一開始的規劃不會很精準，通常會需要經過幾年的時間不斷做調整，才會達到一個舒服的平衡點。

在此之後就會很好預估每年需要的生活費是多少，每年可以存下的金額有多少，可以調整的部分在哪裡，如果將來有新的支出需求，例如買車買房，你的購買能力可以到哪裡，都可以協助你很快就有一個清楚的概念。

沒有記帳習慣的人，真的非常建議開始嘗試記帳，實際記帳一段時間後，才會真正知道自己一個月跟一年的花費大概需要多少，需要準備多少退休金。

沒有記帳習慣的人，你所預估的每個月花費通常都會偏低，因為你會忽略了平時的臨時購物費用、每年的特別預算、與每年固定支出，真實的花費常常會是你所預估金額的2倍左右。如果你不能準確的了解自己每年所需要的生活費，你要如何推算你需要多少退休金來支付你退休後想要過的活呢。

◎本文已獲 雨果的投資理財生活觀 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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