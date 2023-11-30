不辦信用卡、信封袋收支控制法…在現代已不實用！ 存錢絕招很簡單：算出預算學會記帳
收入增加不代表可以投資的錢也會增加，如果你無法將這筆錢存下來，那麼提高的也只是你的生活品質而非投資本金。
有相當多年收入數百萬甚至上千萬的人，戶頭存款或甚至資產可能還不到一百萬，這是因為賺錢來的太快太容易，就容易預期將來也都會像現在這樣輕鬆高收入，很容易就成為月光族，盡情的享受生活的美好，卻忽視了隱藏於未來的風險。
存錢的方式有很多，沒有哪個方式是最有效的，這相當的結果論，只要能讓你成功存下錢都算是最好的方法。
過去聽過很多相關的討論與建議，譬如說：
不申辦信用卡不預支消費，採用先存再花的方式，每個月領到收入後先將30%存到一個沒有提款卡與網路銀行的戶頭，只能到銀行臨櫃領錢，增加提領的困難度，剩下的錢才可以運用。
甚至也有進一步採用信封袋收支控制法，預先將每個月各個種類的費用先以現金放在信封袋裡，需要買甚麼東西就從該信封袋拿錢出來，用完了就不能再支出。
我認為以上這些方法僅適合剛出社會剛開始賺錢的族群，目前的環境不只是線上消費年代，更已進入行動支付時代，而行動支付又需要綁定信用卡，要不申請信用卡實在相當難。
而且擁有信用卡也同時是在累積個人消費信用紀錄，將來需要貸款時才有信用紀錄可以查詢，信封袋收支控制法更是相當難實行，除了所有消費都需要用現金支付以外，光是每天計算各個類別的消費金額從信封拿錢就要花費不少時間。
而且每個月的支出也不會很固定，如果完全沒有彈性空間，生活其實會處處受限制，這樣的方式實在是很難長期執行，如同記帳一樣，很多人在幾個月後就會放棄了。
我個人採用的方式是以設定每個月與每年的預算，加上記帳的方法，來做花費的控制，這個方式比較適合有一定自制力的人。
預算計畫是自己設定每個月的基本生活費、每年的特別花費、與每年固定要支出的預算，然後依照規劃的預算花費，並搭配記帳，可時時檢查目前的消費是否有控制在預算內，是否需要開始節省開銷，或是有多一筆錢可以安排旅遊，都相當清楚，如果當年度透支了，也清楚知道是因為不可避免的因素，還是自己自制力不足多了非必要的花費。
記帳不需要記很清楚的流水帳，越細的記帳方式就越難實行，記帳的重點是要知道自己花了多少錢，花在哪些項目，而不是要像信用卡帳單一樣將每一筆花費都明確的分類。
你只要能夠簡單區分出消費類別，能幫助你分辨哪些是非必要消費，哪些是無可避免的消費，就可以清楚了解自己的最低消費需求是多少錢，非必要性的消費是多少錢，我的消費跟我的預算計畫是否符合。
有了以上這些資訊，就可以比較容易找出存不了錢的問題在哪裡，還有自己的消費習慣可以怎麼做調整，以下會將幾項分類做基本說明。
每個月基本生活費：可簡單分成飲食、娛樂、購物、交通，飲食包含了日常三餐與零食飲料，娛樂包含所有非必要的娛樂活動與聚餐，譬如電影、KTV、旅遊、朋友聚餐、看展等，購物就是無法規類在以上兩項的消費，譬如購買小家電用品、手機配件、廚具用品、甚至是交通罰單，所有生活中不屬於飲食但又不算一次性娛樂的必要花費，交通就包含搭乘公共交通工具與汽機車加油。
每年特別預算：所有比較大筆的非必要性支出就會被歸類在年度特別預算，主要是這筆費用因為金額太大無法被歸類在每個月的基本生活開銷裡，而且這筆費用是一次性的，並非每個月都一定會出現的消費，內容會包含國內外旅遊、購買手機電腦、家具家電、汽機車改裝或維修、高額罰單、禮金紅包、教育課程等。
每年固定支出預算：有些費用是每年都一定會需要支付的，就可以把他規劃在年度固定支出預算，這樣也可以清楚知道除了每個月的基本生活花費以外，還有哪些費用也是每年都固定要支出的，譬如保險金、所得稅、父母孝養金、學費、汽機車稅金、社團會費等。
一開始的預算規劃會取決於自己的收入水準與想要的生活水平，參考資料就是從每個月的記賬紀錄裡當參考，一開始的規劃不會很精準，通常會需要經過幾年的時間不斷做調整，才會達到一個舒服的平衡點。
在此之後就會很好預估每年需要的生活費是多少，每年可以存下的金額有多少，可以調整的部分在哪裡，如果將來有新的支出需求，例如買車買房，你的購買能力可以到哪裡，都可以協助你很快就有一個清楚的概念。
沒有記帳習慣的人，真的非常建議開始嘗試記帳，實際記帳一段時間後，才會真正知道自己一個月跟一年的花費大概需要多少，需要準備多少退休金。
沒有記帳習慣的人，你所預估的每個月花費通常都會偏低，因為你會忽略了平時的臨時購物費用、每年的特別預算、與每年固定支出，真實的花費常常會是你所預估金額的2倍左右。如果你不能準確的了解自己每年所需要的生活費，你要如何推算你需要多少退休金來支付你退休後想要過的活呢。
◎本文已獲 雨果的投資理財生活觀 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
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