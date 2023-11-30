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主廚保住家族餐廳Le Suquet得到的米其林三星 十年後惡夢卻接踵而來

聯合新聞網／ 天下文化
只有世界一流的餐廳能得到米其林授予第三顆星。 示意圖／ingimage
只有世界一流的餐廳能得到米其林授予第三顆星。 示意圖／ingimage

廚房的美好回憶

真相都有歷史。如果不了解我們欲望的歷史，我們就無法了解自己。

當我們坐在塞巴斯蒂安的辦公室交談時，他主動提起自己的故事。「在我小時候，我的房間就在我父母餐廳廚房的正上方。

無論是我醒來後、睡覺時，或是整個下午的時間，我都被廚房的聲音給包圍：餐廳裡的服務、從市場運送過來的農產品、工作時間的壓力時刻，還有廚師們在晚上離開時的笑聲。」他對廚房的美好回憶正是這樣形成的。

「我還花很多時間和父母一起在奧布拉克徒步旅行，」他說。「到了選擇職業的時候，我心想，『做一名廚師就表示我可以留在這裡，繼續享受樂趣。』我想到的就是我不想離開我的遊樂場。」

本文出自《模仿欲望》
本文出自《模仿欲望》
布拉斯故意測試他的欲望。他念中學，就讀一般的教育學程。「我通過經濟學領域的中學畢業考試，以確認我想要的工作是成為一名主廚。我想確定我這樣做不是只為了走好走的路。」

想成為一名主廚

他得到了自己需要的確認——在中學時期，成為一名主廚的欲望一直存在，而且不斷增長。當他接受了自己的角色之後，這個欲望還會一次又一次地遇到考驗，但是他可以保持信心，因為他知道自己已經事先檢驗過。

塞巴斯蒂安致力於經營他的家族餐廳。他熱愛烹飪，而且他知道自己要做什麼。「我當時的目標是幫助我的父親獲得並保住米其林三顆星，」他說。

塞巴斯蒂安加入父親的餐廳時，Le Suquet還只有兩顆米其林星。獲得第三顆星至關重要。只有世界一流的餐廳能得到米其林授予第三顆星——根據米其林指南，這些地方值得「進行一次特別的旅程」。

拿下三顆星的後續效應

由於Le Suquet地處偏遠，與大多數餐廳相比，這間餐廳更依賴這份榮譽。該指南的星級讓布拉斯家族能夠建立事業基礎，並讓餐廳的名聲遠播。

Le Suquet在一九九九年獲得第三顆星。接下來的十年裡，這間餐廳的聲望和讚譽不斷增長。

但就在塞巴斯蒂安於二○○九年正式從父親手中接下這家餐廳後不久，他和妻子發現，米其林系統不再是追求卓越的獎勵，而是壓力和規範的來源。

（本文出自《模仿欲望》作者：柏柳康Luke Burgis 譯者：楊姝鈺）

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