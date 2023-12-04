快速判讀急性心肌梗塞 這家公司發明「到院前心電圖」已經救了四百人

幫助人是快樂的事

回首創業路，盤龍說，年輕時沒想太多，毅然決定離開職場、創立商之器，只問自己：「喜不喜歡？能不能做？有沒有辦法做得比別人好？」這三個問題想好了，就去做。不過，如今看來，他所選擇的，是一條適合自己且正確的道路。

從一人公司起步，到立足台灣，在北京、上海、東京與夏威夷設有分支機構，主要客戶群涵蓋國內外醫院與國際醫療儀器廠商。隨著事業版圖擴大，他對醫療產業也有更深的體悟：「這個產業不容犯錯，因為我們做的都是攸關病人生命的事。做為醫療產業的基石，必須比其他人更加尊重生命，才能確保品質。」

不過，盤龍也同樣以此自豪：「商之器的資深員工很多，成立三十六年來，不少員工出社會的第一份工作就是在商之器，然後一直做到退休。」

在他眼中，這樣的員工組成，相當適合醫療產業，因為醫療產業有嚴格的品質規範，所有產品都必須經過完整的測試和品質認證才能正式銷售，開發時間短則三年、長則五到七年，且從生產到退役，產品生命週期長達二十年以上，人員的穩定性自然相形重要。

本文出自《樸實的精采：17個成就夢想的故事》 「研發人員的穩定性和工作態度，決定生意的成敗，」盤龍直言，這也正是他自認需要持續努力的地方，希望可以營造「大家庭」的氛圍，讓員工可以自在相處，同時提供穩定的薪資福利，讓員工可以安心留任。

然而，這樣的條件，不乏其他企業可以提供，盤龍還有什麼獨門祕技嗎？

「大概是難以取代的成就感吧，」盤龍笑著回應：「看到醫師每天用我們的系統，便覺得我們所做的事情對人類是有貢獻的，這種感動與喜悅難以形容。」

到院前心電圖協助醫護

他舉例，像是同仁發明的「EKG十二導程心電圖儀器」簡稱「到院前心電圖」，能快速判讀患者是否為急性心肌梗塞，幫助急救人員決定要送哪家醫院，同時也能夠讓醫院提早準備，以緊急進行心導管手術。

「這套系統在大高雄地區已經救了三、四百人，」盤龍說，「每救一個人，我們就會在公司群組裡發訊息，讓同仁知道我們做的事是有意義的。」當聽到醫療團隊誇讚：「你們東西做得很好！」簡單一句話，讓人聽了很舒服，也不由自主生出更多工作的動力。

「幫助人是非常快樂的事，不只幫到別人，也讓自己很快樂，因此不管做什麼事情，都應該從善的角度出發，不是從利出發，」盤龍對自己與對員工們，都是如此期許。

商之器科技的資深員工很多，穩定性高，在盤龍眼中相當適合在醫療產業任職。

（本文出自《樸實的精采：17個成就夢想的故事》文／黃筱珮．攝影／黃鼎翔）

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