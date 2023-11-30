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GPS超燒錢改專做醫療影像 商之器董座盤龍：做困難的東西，才不會陷入紅海

聯合新聞網／ 天下文化
商之器科技董事長盤龍(中)。
商之器科技董事長盤龍(中)。

GPS燒錢速度超乎預期

經過評估，盤龍認為，商之器已經具備處理影像與繪圖資訊的能力，於是他選擇切入同樣高度需求這類能力的醫療影像和GPS。

但他沒想到的是，GPS燒錢的速度，遠遠超乎想像：「光是畫地圖，才跑兩、三個月就花了八百萬元，很快便沒錢了。」

GPS業務讓商之器虧損將近一千四百萬元，盤龍決定止血，不再開發GPS業務，專心做醫療影像。這個明快的決定，為他的事業帶來重生的契機，但過程並不簡單。

本文出自《樸實的精采：17個成就夢想的故事》
本文出自《樸實的精采：17個成就夢想的故事》
眾所周知，醫療關乎人命，產業環境相對封閉，新興業者不易切入。

「很長一段時間，我們每天研究規格到三更半夜，幸好有一家日本醫療廠商發現我們的能力，讓我們開始可以將設計的產品外銷到日本，每批訂單價值四萬美元，不到半年就還清所有欠款。」

做困難的東西才不會陷入紅海

盤龍說，「我一開始就認為，要做困難的東西，才不會陷入紅海，所以選擇日本市場。如果做得成，以後就有機會；如果做不成，就回去上班。」

一開始的想法就是那麼簡單，只是，過程中壓力頂天，跟日本客戶往返的電子郵件至少超過千封，所開發的產品才得到青睞。

「債務還清後的兩、三年，我還經常做欠錢的惡夢，甚至三更半夜打電話問親朋好友我是不是還有欠你們錢？」盤龍笑著說。

（本文出自《樸實的精采：17個成就夢想的故事》文／黃筱珮．攝影／黃鼎翔）

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