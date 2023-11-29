「七餐沒吃」 商之器董座盤龍創業艱辛、辦公室僅3坪 欠債父當大樓管理員住電梯頂樓機房

工作二十天決定創業

從亞東工專畢業、服完兵役後，盤龍在一九八六年進入一家做中文輸入法的公司上班，從事硬體設計工作。這是他這輩子唯一一次當員工的工作，總共做了二十天。

進入這家公司時，他曾經花了三個小時寫完應徵考題，離開時卻毫不留戀。「決定離開的時候，老闆說要幫我加薪，但我仍決定要走，」盤龍說，在這二十天的工作裡，他發現自己雖擅長設計硬體，但是相較於公司裡的其他人，非相關專業出身的他，還是感覺有些瓶頸難以突破，再加上他也喜歡軟體設計，「我忽然體悟到，應該把時間花在做出自己會的東西上，而不是一味挑戰自己做不到的事。」

不過，更大的原因是，他發現自己的個性比較屬於「自由風格」，很難適應朝九晚五的工作型態。

盤龍想起小時候的自己。

本文出自《樸實的精采：17個成就夢想的故事》 那時，他喜歡盪鞦韆，但是因為個性溫和，下課時間不願跟人搶，總是先把機會讓給別人，等到上課前才去玩兩下，但是等回到教室上課後，望著窗外的鞦韆空盪盪，心裡總想：「為什麼現在不能去盪鞦韆？」「為什麼一定要人擠人？」

不喜歡被限制的個性，從小就非常鮮明。

七餐沒吃，為了專心寫軟體

離職後，盤龍決定創業。一九八八年一月十九日，他創立了商之器，選擇用軟體做為創業的主要核心。

為了養家活口，盤龍的父親背負不少欠債，當時在大樓擔任管理員，平常就住在電梯頂樓的機房裡，自然是無法提供他任何資金方面的幫助。

所幸，他的人緣不錯，透過當兵同袍的介紹，陸續接到很多需要客製化的軟體設計案，辦公室則仰賴亞東工專的同學，出借三坪大的房間供他做為工作室使用。

創業初期，忙碌的工作讓盤龍不自覺變得廢寢忘食。他總是一個人窩在工作室裡，對著三台電腦寫程式，累了就拉出行軍床睡覺，認真起來連吃東西的時間都沒有，也忘了餓，最高紀錄曾經七餐沒吃，只怕一個閃神就忘了要寫什麼。

終於，接案收入幫盤龍還清家裡的債務，也大幅提升他的系統分析能力和軟體開發經驗。

然而，案子雖多，經驗卻無法複製，因為每個案子的情況各異，A公司的情況或解決方案未必適用於B公司。

「只做訂製軟體無法產生規模經濟，唯有讓產品規格化，才能統一行銷策略，方便公司業務人員解說，也才有助於大量銷售，」盤龍發現問題之後，決定改變方針，把目標鎖定在當時大街小巷林立的洗衣店，提供他們以軟體輔助管理清洗衣物收／交件的解決方案。

洗衣店資訊化的生意，是盤龍綜觀市場趨勢與本身能力所及後的抉擇，也確實為公司賺進第一桶金。然而，台灣的洗衣店市場太小，一、兩年便逐漸飽和，必須設法開發其他產品。

（本文出自《樸實的精采：17個成就夢想的故事》文／黃筱珮．攝影／黃鼎翔）

商品推薦