「沒有假期的孩子」商之器董座盤龍從小就想當發明家 大學第一堂課把老師問倒

專注單一領域， 讓企業重生 善，是盤龍的人生信念。 他選擇投入醫療產業，幫助更多人獲得照護。 這不但為他帶來成就感和幸福感， 也讓他有動力去面對任何困難。

跟傳統中想像的「董事長」不同，採訪這天，商之器科技創辦人兼董事長盤龍，既沒穿著筆挺西裝，也沒梳整齊油頭，而是隨興的運動風裝扮，散著一頭及肩長髮，一派自在瀟灑。獨特的風格，也反映在辦公室的裝潢上。

商之器企業總部座落在科技業林立的內湖，但如果不說，光看環境，可能會以為這裡是一間藝廊，因為辦公室外的長廊不是陳列公司的創業點滴，而是滿掛著董事長的攝影作品。

這位另類的董事長，既是創業家、也是藝術家，就連「商之器」的命名靈感也是來自日劇《砂之器》，在冰冷的科技風中又帶有些許浪漫情懷。

從小想當發明家

盤龍的出身並不富裕，小時候家境不好，每逢寒暑假都必須跟著父親做水電，可以說是一個沒有假期的孩子。

跟著父親工作的日子裡，總是父親騎著腳踏車，後座載工具，他跟在旁邊小跑步；當時最開心的「小幸運」，就是父親到了現場發現工具沒帶，他就可以幫父親騎腳踏車回家拿。只有這時，喜歡騎車的他才有機會一償夙願。

因為家裡窮，就連腳踏車都只買得起一台，對此，盤龍不諱言，他從小就知道努力賺錢的重要。

不過，他想的是：如果能當發明家就好了。「我最想做的事，就是開創出自己熱愛，同時也能助人的事業，」盤龍說，如果能夠發明

一些造福人群的東西，在幫助人的同時還可以賺錢，「那不是最完美的事嗎？」

只要努力，就能從第一節車廂下車

隨著年齡增長，國中畢業後，盤龍聽從父親的話，選擇技職教育體系，以便學習一技之長，於是進入松山高級工農職業學校（簡稱松山工農）就讀，「當時政府重視技職教育，我在高一的時候就有電腦可用，」喜歡科技的他對此相當開心，但二年級上學期之前，因為太專注於拳擊校隊的練習，沒太多時間念書，成績並不如意。

本文出自《樸實的精采：17個成就夢想的故事》 一直到二年級下學期時，盤龍驚覺，再不認真念書，很可能會跟自己想當發明家的志向愈離愈遠。從此，他用功補進度，畢業時更拿下全校工科第一名。不過，到了大學聯考，他不幸失利，轉而報考專科學校，沒想到再次失利，直到第三次分發，才錄取亞東工專電子工程科。

亞東工專的口碑好、師資強，盤龍非常珍惜這個就學的機會，他告訴自己：「雖是吊車尾進亞東，但不管從哪節車廂上火車，最後都要從第一節車廂下來。只要認真努力實踐，就算結果不理想，也不會感到遺憾。」

這個信念，讓盤龍在亞東工專念書時，總是拿出一百二十分的拚勁，也留下至今依然深刻的印象。

「在工業控制的第一堂課，我把老師準備上課用的原文書第一章全都讀了一遍，當場提出許多問題。老師可能沒想到，居然會有學生在第一堂課就大量發問，有些問題答不出來，當場似乎有些尷尬，」盤龍笑著回憶。

不過，「這也是亞東老師認真的地方，」盤龍話鋒一轉，他發現一週後，老師的課本上增加好多注記，顯然是花了很多時間詳讀課本，也沒有再被他問倒。

除了課堂教學，亞東工專的老師也常邀請校友返校，與學弟妹們分享經驗。

「像是二年級下學期的一門課，老師請到一位做醫療超音波維修的學長分享他的工作經驗；聽了學長的分享，我覺得從事醫療產業既能助人，也很有發展前景。後來我決定往醫療方向發展，很大一部分原因是受到這位學長的影響，」盤龍說。

為好奇嘗試蹺課

專注學習之外，盤龍也有旺盛的好奇心，讓他的人生有了蹺課初體驗。

他記得，當時有一門「操作系統」的課程，排在週間第一堂，由班導師授課。「我從沒蹺過課，加上操行分數因為校外表現加到一百零四分，就算曠一堂課扣零點五分還是超過一百分，所以我想嘗試一次蹺課的感覺。」

盤龍真的蹺課了，但，蹺課後要做什麼？

一時之間，他不知道去哪裡或要做什麼才好，只好帶著課本到圖書館念書，「沒想到，導師下課之後回辦公室，中途經過圖書館，看到我在圖書館讀上課的東西，就拿書輕輕敲我的頭說：你不來上課自己讀，如果沒有考過九十分，我就把你當掉！結果，我考了九十八分。」

現在回想起來仍不覺莞爾，盤龍笑著說：「我很熱愛在亞東就讀的每一天，喜歡學校教的內容，給我很多啟發。」從小就喜歡理工的他，在那段期間，可以說是如魚得水。

後來，盤龍以第三名成績畢業，真的達成了「從前面車廂下車」的自我承諾，扎實的學習也為他的創業能力打下深厚根基。

（本文出自《樸實的精采：17個成就夢想的故事》文／黃筱珮．攝影／黃鼎翔）

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