後疫情時代趨勢怎麼走？翻轉傳統按摩產業 他讓師傅「預約上工」、推動「就業證照制」

發揮房仲精神，被拒絕也不放棄

逃過陸客雪崩式下滑的衝擊，卻沒有逃過二○二○年那一場史無前例的挑戰——新冠肺炎疫情。除了政府明令停業期間的收入為零，復業後的狀況也一度慘澹，只剩三成客人。

林書任回想，疫情爆發的第一年，國內防疫成績良好，大家都很有信心；本土疫情出現後，第一次停業兩週，大家仍然樂觀認為：兩週內可以清零，不久就能恢復正常生活；沒想到，接著又停業兩週。

「好像怪怪的，」林書任記得，當時他感到不對勁，馬上跟股東溝通，接下來就展開一連串「東奔西跑」的歷程。

按摩業的兩大成本支出，一是店租，一是人事成本。配合政策而停業，收入掛零，但店租還是需要支出，為了生存，他開始積極接洽房東。

疫情突如其來，雙方議約時並沒有降租條款，林書任先是傳訊息給房東探詢是否降租，但某位房東第一句話就是「不可能」，接著說「照合約走」，而且為了防疫以減少接觸，對方也婉拒當面拜訪。

雖然被打槍，林書任並不放棄，發揮當房仲業務時鍥而不捨的精神，等待兩週之後，便親自上門拜訪堅不降租的房東，「我告訴房東，如果我們撐不下去的話，只好選擇關店。」一席話，暗示房東如果不降租，對雙方都沒有好處，最後，房東果然同意降租，達到雙贏的局面。

因應後疫情時代，調整經營策略

新冠肺炎疫情持續三年之久，重創許多餐飲旅遊業，按摩業也同樣受創。指舞春秋在全國有九間直營店、十二間加盟店，雖然都未關店，但是為了因應後疫情時代，許多經營策略必須調整。

二○二一年，停業兩個月的指舞春秋復業，卻發現「消費行為改變，」林書任指出，民眾對於需要面對面接觸的場館抱有疑慮，來店人數掉到只剩三成。

本文出自《樸實的精采：17個成就夢想的故事》 面對這種情況，相較於部分同業降價促銷，指舞春秋則是維持原價，但主打防疫安全相關宣傳，訴求顧客可以安心消費。此外，為了提升顧客黏著度，他做了兩大變革：

第一，透過多元通路綁定顧客消費，並在消費次數上給予優惠，重新拉回消費頻率及建構消費習慣。

第二，從二○二二年開始，原本實體店面的媒合功能，預計在兩年內移往線上作業。

「過往指舞春秋以現場客占多數，但我們在北部的品牌知名度足夠，可以藉由線上預約，減少按摩師在現場空等客人的機率，」林書任說，這也是為第三項策略調整做準備。

隨著疫情逐漸平息，消費需求回暖，按摩業卻跟餐飲旅宿業同樣面臨缺工窘境。

為此，林書任再度啟動調查機制，希望找出吸引年輕人加入的誘因。最後，訪談結果顯示，年輕人重視工作彈性，喜歡自主性高的工作，可能今天從事按摩業，明天則擔任外送員。

因此，他的第三項經營策略調整，就是調高預約比例，透過後台進行事先調度，讓按摩師在有客人預約時再上工即可。

群策群力，繁榮共好

踏出社會的第一份工作是房仲業，再到按摩業擔任經營者，人生跑道看似跳躍，林書任直言：「我其實沒有什麼遠大的抱負和理想，出發點都只是求個溫飽。」然而，正是因為怕「餓肚子」，他不斷鞭策自己。雖然年紀輕輕就掌管數百人，但他待人謙虛，因為他領悟到，「光靠自己的力量不夠，必須在社會上群策群力，才能獲利。」

尤其，「原以為房仲業務是最底層的服務業，投身按摩產業後才發現，原來還有更弱勢的一群人，」林書任感慨：「按摩師的職涯不長，平均年資只有十五年，退休沒保障，職業傷害也不少。」為了讓事業能夠永續發展，林書任認為，必須從政府政策著手，才能翻轉按摩產業的劣勢。

例如，現行按摩師是綁定傳統整復推拿技術士證照，他則致力推動改為就業證照制，並納入追蹤管理，避免以往沒拿到技術士證照卻來從事按摩業的人出現，造成按摩人員良莠不齊，影響顧客觀感。

另一方面，在擴大指舞春秋的版圖上，現有的十二間加盟店多是由股東介紹的朋友加盟，並未收取加盟費用。因此，林書任規劃，未來拓展加盟店時，公司應該要提升自己的價值，例如：幫加盟主招募、教育訓練按摩師，收取管理費，相對來說，開店時收取的一次性建置費用，則能少收就少收，降低加盟者進入產業的阻力，讓指舞春秋品牌快速擴散，也藉此創造更多就業機會。

投入按摩產業超過十年，林書任總是站在第一線，為公司開創許多有別於傳統按摩業的新模式；未來，則是希望還能夠實現自己的理想，翻轉外人視按摩業為「暗摸摸」、傳統產業的刻板印象，讓這個產業成為具有流程管理、標準化的服務業，「一旦產業繁榮，就業機會就會增加，客人也能獲得滿意的服務，等於是為社會創造三贏。」

（本文出自《樸實的精采：17個成就夢想的故事》文／林惠君．攝影／黃鼎翔．圖片提供／林書任）

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