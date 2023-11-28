公婆把店面登記在先生名下…妻子想把租金拿來家用！ 律師曝三點：媳婦沒權利管

有一位媳婦，婚後與公婆同住，不用付房租水電，也不用付孝親費。但生了小孩後，她開始擔憂老公5萬的月薪難以應付未來的開支。無意間得知公婆的透天厝和店面都登記在老公名下，認為老公有權收租金，因此她提出每月10萬元的租金給老公，並由老公給公婆孝親費。公婆聞言大怒，表示本來計畫退休仰賴租金生活，何況店面是他們買的，只是為了將來方便過戶才登記在老公名下。如果媳婦再吵下去，他們就會把他們趕出去。

媳婦感到不解，認為公婆花不完10萬又不願意補貼，並堅持10萬租金是老公的「權利」，老公也難以接受她的想法...

媳婦說得有理嗎？

第一，媳婦不太適合這樣做

她是媳婦，房子也不是登記在她的名下，這間店面是公婆出錢，登記在丈夫名下，依照夫妻財產關係，在這件事她在法律上沒有權利說任何話，也不能代替丈夫處理名下財產，似乎是把配偶的法律權利看得太大了

有時候大家會簡化到，只去看法律，以為法律登記上是他的就是他的。

人和人之間可能有其他法律外的關係，就像是借名登記法律關係，這些你未必能從地政登記上看見！

第二，丈夫的想法跟作為是什麼？

雖然新聞中說丈夫難以接受太太的想法，但他其實應該要扮演好關鍵角色（房子登記名義是他）。如果今天這件事情他也很清楚，是爸媽買的房子，不管是借名登記還是其他法律關係，彼此有講好收租的是爸媽，那麼就該堅定的跟太太說清楚，法律上丈夫並沒有權利，也不宜由媳婦插手管理公婆的財產。

丈夫更不要跟爸媽說媳婦的想法！這樣會造成婆媳大戰！

第三，媳婦沒權利管到公婆財富狀況

每個人都有管理財務和生活的方法，就像要租房或買買房，10萬元要怎麼用？每個人價值觀和選擇都不同。有時候講太多道理會造成家庭分裂，更何況本來就沒有法律上的權益。

多為彼此著想，有權決定者要有法律常識與智慧，讓原本和樂的家，繼續幸福下去

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