快訊

「用英文教數學」學生吃不消 高中實驗班回到升學老路

張鈞甯被爆年底嫁人 帶導演柯汶利「見家長回香閨」

PLG／86歲阿嬤第1次進場看球！林書豪賽後親送球衣全場歡呼

公婆把店面登記在先生名下…妻子想把租金拿來家用！ 律師曝三點：媳婦沒權利管

聯合新聞網／ 蘇家宏 律師
新台幣示意圖。 路透
新台幣示意圖。 路透

公婆把店面登記在先生名下，租金歸誰所有？

有一位媳婦，婚後與公婆同住，不用付房租水電，也不用付孝親費。但生了小孩後，她開始擔憂老公5萬的月薪難以應付未來的開支。無意間得知公婆的透天厝和店面都登記在老公名下，認為老公有權收租金，因此她提出每月10萬元的租金給老公，並由老公給公婆孝親費。公婆聞言大怒，表示本來計畫退休仰賴租金生活，何況店面是他們買的，只是為了將來方便過戶才登記在老公名下。如果媳婦再吵下去，他們就會把他們趕出去。

媳婦感到不解，認為公婆花不完10萬又不願意補貼，並堅持10萬租金是老公的「權利」，老公也難以接受她的想法...

媳婦說得有理嗎？

第一，媳婦不太適合這樣做

她是媳婦，房子也不是登記在她的名下，這間店面是公婆出錢，登記在丈夫名下，依照夫妻財產關係，在這件事她在法律上沒有權利說任何話，也不能代替丈夫處理名下財產，似乎是把配偶的法律權利看得太大了

有時候大家會簡化到，只去看法律，以為法律登記上是他的就是他的。

人和人之間可能有其他法律外的關係，就像是借名登記法律關係，這些你未必能從地政登記上看見！

第二，丈夫的想法跟作為是什麼？

雖然新聞中說丈夫難以接受太太的想法，但他其實應該要扮演好關鍵角色（房子登記名義是他）。如果今天這件事情他也很清楚，是爸媽買的房子，不管是借名登記還是其他法律關係，彼此有講好收租的是爸媽，那麼就該堅定的跟太太說清楚，法律上丈夫並沒有權利，也不宜由媳婦插手管理公婆的財產。

丈夫更不要跟爸媽說媳婦的想法！這樣會造成婆媳大戰！

第三，媳婦沒權利管到公婆財富狀況

每個人都有管理財務和生活的方法，就像要租房或買買房，10萬元要怎麼用？每個人價值觀和選擇都不同。有時候講太多道理會造成家庭分裂，更何況本來就沒有法律上的權益。

多為彼此著想，有權決定者要有法律常識與智慧，讓原本和樂的家，繼續幸福下去

◎本文內容已獲 蘇家宏律師 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

媳婦 財產 透天厝 財富 租金

延伸閱讀

台積電降價 聯電、世界先進成苦主？網憂：剛換股的00878該賣了

00934一下就衝破16元能賣掉賺價差？ 專家「不建議」：原因出在時間點

駁謠言已出清00882！ 陳重銘秀股利單：評股價現在有打底跡象

新光金（2888）買宏達電虧60億全台最慘？網笑曝：三商壽賠錢更經典

相關新聞

公婆把店面登記在先生名下…妻子想把租金拿來家用！ 律師曝三點：媳婦沒權利管

媳婦感到不解，認為公婆花不完10萬又不願意補貼，並堅持10萬租金是老公的「權利」，老公也難以接受她的想法...

全球多地股市迎來資金淨流入 美股動能居冠

聯準會會議紀要顯示官員表示對後續貨幣政策保持謹慎，市場消化會議紀要內容和持續釋出的財報，雖因感恩節放假交易日期較短，但股...

美債殖利率走勢持穩 主要債市迎來資金淨流入

聯準會釋出會議紀要顯示其目前對進一步行動偏向保守，市場預期當前利率水平應會維持一段時間，美債殖利率過去一周大致持穩。根據...

80多歲中風失能老伯伯北市蛋黃擁多筆房產、獨子好賭月賠200萬 財產信託夢一場

筆者印象中最深刻的案例，是一位80多歲、中風且有輕微失能的老伯伯。他原本之所以想要做信託，就是因為家中獨子好賭…

父病危…大嫂卻只怕財產被分走 雙標惡行曝光

「一碰到財產就雙標！」一名女子抱怨，以前爸爸生病時，大嫂一直找各種機會，希望公公能先把財產過到老公跟兒子名下，結果現在換到大嫂的爸爸病情不樂觀，她卻整天只害怕財產會被一直以來細心照顧的大嫂分走。貼文曝光後，也引發網友熱議。

「媽說我大學畢業怎會去做這個？」 房仲變CEO、指舞春秋林書任打造旗艦版腳底按摩

打破傳統，創造別人沒想過的商業模式。從夜市起家到立足百貨公司，春秋養生執行長林書任結合房仲專業，提升按摩事業經營規模， 不但創造出差異化優勢，…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。