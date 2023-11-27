快訊

東京自由行5天！她怨旅伴「2行為超雷」過來人打臉：根本100分

亞錦賽／台韓開幕戰保留500張票 12月3日大巨蛋開賣

柯文哲曾承諾要跟財團畫清界限 吳欣盈：不要用錢衡量我的愛國心

父病危…大嫂卻只怕財產被分走 雙標惡行曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女子抱怨，大嫂一講到財產的事，就變得很雙標。圖片來源／ingimage
一名女子抱怨，大嫂一講到財產的事，就變得很雙標。圖片來源／ingimage

「一碰到財產就雙標！」一名女子抱怨，以前爸爸生病時，大嫂一直找各種機會，希望公公能先把財產過到老公跟兒子名下，結果現在換到大嫂的爸爸病情不樂觀，她卻整天只害怕財產會被一直以來細心照顧的大嫂分走。貼文曝光後，也引發網友熱議。

女網友昨（26）日在臉書《匿名公社》分享，之前爸爸生病，大嫂就一直跟對方說「女兒遲早要嫁人」，到時就是跟別的姓氏，因此希望財產能先過給原PO哥哥（大嫂老公）跟她兒子，幸好最好爸爸有好起來，而他也不是傻子，沒有照大嫂的話做，不過原PO也對大嫂行徑相當不解：「我嫁不嫁都是我爸的小孩，財產到底關她屁事？」

而最近大嫂爸爸病危，原PO聽到她居然對哥哥說，「要趕快回去把財產顧好才行，不能讓她大嫂、那個女人拿到她們陳家半毛錢！」據了解，大嫂的大哥好像過世很久了，妻子（大嫂的大嫂）一直沒搬走，在家中照顧兩老，但大嫂卻整天怕她媽媽會拿錢給人家，所以把存款簿跟印章拿走，每個月只給娘家爸媽零用錢，「現在她爸病危，她不關心，整天只想著財產不要被搶走！」

貼文曝光後，網友也紛紛表示，「我不覺得妳大嫂有雙標，她的標準一直都沒變，就是自私」、「不知道還以為是親戚爆料，跟我家那個舅媽一模一樣的雙標耶」、「現在不就一堆，嘴裡喊自己爸媽自己照顧，然後又裝清高說財產媳婦又沒份，但等要分財產時，爭得比誰還厲害，還好意思說是幫老公、兒子搶，啊她是不會花到逆」、「我大姑也是，她婆家爭產，硬說她兒子是長孫，還要她小姑識相一點別拿財產」。

媳婦 財產 大嫂

延伸閱讀

星巴克被婆媽攻占…重考生怨「讀不下去」網不挺：你有點危險

大安區不意外？他夾高麗菜+荷包蛋噴70元 網笑：是不是喊店員阿姨

65歲資金300萬買中華電最穩？ 內行推二選擇：現在很香

民調震掉7、8個百分點 吳子嘉預言柯文哲若落選最壞下場

相關新聞

父病危…大嫂卻只怕財產被分走 雙標惡行曝光

「一碰到財產就雙標！」一名女子抱怨，以前爸爸生病時，大嫂一直找各種機會，希望公公能先把財產過到老公跟兒子名下，結果現在換到大嫂的爸爸病情不樂觀，她卻整天只害怕財產會被一直以來細心照顧的大嫂分走。貼文曝光後，也引發網友熱議。

「媽說我大學畢業怎會去做這個？」 房仲變CEO、指舞春秋林書任打造旗艦版腳底按摩

打破傳統，創造別人沒想過的商業模式。從夜市起家到立足百貨公司，春秋養生執行長林書任結合房仲專業，提升按摩事業經營規模， 不但創造出差異化優勢，…

如何在線上會議破冰，打造超溫暖說話氛圍？ 學YouTuber這一招試試！

線上交流，只能透過冷冰冰的螢幕，感覺很僵硬？別擔心！日本線上溝通專家教你，這時不妨參考平常Follow的YouTuber，…

為什麼同樣是投資 買房賺錢的人總是比買股票的人多？熟記三大不敗心法 股市房市都能贏

手邊有一筆資金想規劃投資，買股票好還是買房子比較好？其實本文不是要做比較，而是想點出一個普遍存在於周邊親友的真實經歷，長期總結後，投資股票能獲利的人總是相對少數，因股票致富的更是屈指可數。根據券商內部統計，也發現經過多空震盪洗禮後，在股市中能真正賺錢的投資人不到一成，反而購屋置產者多數都可享受增值、累積財富，到底是什麼原因造成這樣的差異呢？

他列表記錄每月開支稱「不太亂花錢」 金額曝光嚇壞眾人：真敗家

許多北漂遊子在外生活，每個月的開銷都是一大負擔，省錢就成了他們必做的功課。一名網友就整理出今年（2023）3到6月的生活花費列表，洋洋灑灑一堆支出，每個月結算下來金額都超過7、8萬，甚至還超過10萬元，讓其他人看了都傻眼。

老公剛離世…大小姑竟要求外配交出存摺、印鑑、房屋所有權狀！律師：遺產合法繼承人是太太和兒子

有一位外籍太太，小孩已經成年，他的丈夫去世後，大姑、小姑來代替她處理丈夫後事，她們跟她說：「妳不是台灣人怕有危險…」，並讓太太將丈夫的存摺、印章、房屋所有權狀都拿出來交給她們...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。