父病危…大嫂卻只怕財產被分走 雙標惡行曝光

「一碰到財產就雙標！」一名女子抱怨，以前爸爸生病時，大嫂一直找各種機會，希望公公能先把財產過到老公跟兒子名下，結果現在換到大嫂的爸爸病情不樂觀，她卻整天只害怕財產會被一直以來細心照顧的大嫂分走。貼文曝光後，也引發網友熱議。

女網友昨（26）日在臉書《匿名公社》分享，之前爸爸生病，大嫂就一直跟對方說「女兒遲早要嫁人」，到時就是跟別的姓氏，因此希望財產能先過給原PO哥哥（大嫂老公）跟她兒子，幸好最好爸爸有好起來，而他也不是傻子，沒有照大嫂的話做，不過原PO也對大嫂行徑相當不解：「我嫁不嫁都是我爸的小孩，財產到底關她屁事？」

而最近大嫂爸爸病危，原PO聽到她居然對哥哥說，「要趕快回去把財產顧好才行，不能讓她大嫂、那個女人拿到她們陳家半毛錢！」據了解，大嫂的大哥好像過世很久了，妻子（大嫂的大嫂）一直沒搬走，在家中照顧兩老，但大嫂卻整天怕她媽媽會拿錢給人家，所以把存款簿跟印章拿走，每個月只給娘家爸媽零用錢，「現在她爸病危，她不關心，整天只想著財產不要被搶走！」

貼文曝光後，網友也紛紛表示，「我不覺得妳大嫂有雙標，她的標準一直都沒變，就是自私」、「不知道還以為是親戚爆料，跟我家那個舅媽一模一樣的雙標耶」、「現在不就一堆，嘴裡喊自己爸媽自己照顧，然後又裝清高說財產媳婦又沒份，但等要分財產時，爭得比誰還厲害，還好意思說是幫老公、兒子搶，啊她是不會花到逆」、「我大姑也是，她婆家爭產，硬說她兒子是長孫，還要她小姑識相一點別拿財產」。

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