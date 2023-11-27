「媽說我大學畢業，怎會去做這個？」 菜鳥房仲變CEO、指舞春秋林書任用媒合服務打造旗艦版腳底按摩

讓腳底按摩升級

打破傳統，創造別人沒想過的商業模式。從夜市起家到立足百貨公司，春秋養生執行長林書任結合房仲專業，提升按摩事業經營規模， 不但創造出差異化優勢，更期望帶動產業轉型，重塑社會價值。

夜市是台灣的特色，不僅可以沿路踩街，享受小吃美食，逛累了、腳痠了，還可以到位於夜市尾的按摩店進行腳底按摩。

現在，腳底按摩不僅立足於夜市，在光鮮亮麗、人潮聚集的百貨公司，也出現旗艦版的足底按摩會館。

按摩業的後起之秀——指舞春秋，二○○七年在台北通化街夜市開出第一家店，立足通化商圈；幾年後，引領業界之先，在二○一五年年底，進駐板橋車站環球購物中心，成為第一家設立於百貨公司的中式按摩館，也是公司經營策略調整的示範店。而在指舞春秋旗艦館，偶爾會看到一位年輕人在櫃台跟按摩師聊天。這個人不是客人，他是經常巡店的春秋養生執行長林書任。

從挫折中學習成長

林書任今年（二○二三年）尚不到四十歲，但細數他的工作生涯，卻有不少戲劇化的故事。

本文出自《樸實的精采：17個成就夢想的故事》 在單親家庭長大的他，看著母親獨力支撐家計，從小就知道要分擔母親的經濟重擔，因此，腦筋靈活的他同時開源與節流——一方面，利用求學的空閒期間，幫同學或朋友代購玩具；二方面，為了省錢，在亞東技術學院就讀期間，當同學都騎機車到學校上課，他卻是從永和住家騎腳踏車到學校。

也正是基於經濟壓力的考量，雖然念的是工業管理系，在退伍後求職時，剛好看到住家附近的房仲公司，張貼每個月薪資四萬元的廣告，林書任坦言：「高薪對我是很大的誘因。」

不過，他補充：「小時候喜歡玩大富翁地產的桌遊，再加上曾做過代購服務，我認為，自己很了解這個產業的運作模式，應該可以很快上手。」

沒想到，現實給了林書任一記重擊。

二○○九年，林書任加入房仲業，原以為只要夠勤快就可以把工作做好，因此，剛開始的兩個月，他努力帶客戶看房子，卻忽略了房仲業是高度專業的服務業，導致原本有望成交的一組客戶，卻在最後進入買賣的行政流程時，因為他無法解決對方的疑慮而功虧一簣。

痛定思痛後，他主動要求從高獎金的高級業務專員轉為有底薪但低獎金的一般專員，接受公司安排的教育訓練，學習房屋交易的行政程序、了解房價趨勢等專業課程。重新打好基礎之後，再加上恰逢房市熱絡，他在踏入房仲業的第一年，就賺到人生第一桶金。

幫自己轉換跑道，為公司開創新局

「當時多是一手屋主，他們早年購屋成本低，行情一千萬元的中古屋，屋主以五、六百萬元售出就有獲利，」林書任形容當時市況繁榮的程度，曾經一天之中，某間房屋上午完成購買交易，下午又再次售出。

然而，房市大好，卻敵不過政府的一紙政策。二○一一年六月，

「特種貨物與勞務稅」（俗稱奢侈稅）登場，政令一出，房屋交易量驟降，房仲業如臨寒冬。

「奢侈稅實施後，房仲加盟店平均約每兩個月收掉一間店，」林書任細數他所在中永和地區的景況，在生計考量下，開始萌生轉換道的念頭。

當時，房仲公司的長官跟林書任同時決定轉職，後來這位長官更居中牽線，讓林書任接觸到指舞春秋創辦人馬仲良，適逢對方希望擴大公司規模並建立標準化與流程管理，正好符合林書任在亞東技術學院所學，雙方很快建立共識。

「工管出身的人都很關心製程，因為建立標準化流程才能建立品管制度，」林書任直言，儘管當時他不懂按摩業，但建立流程卻是他的專長；甚至，隨著接觸日深，他發現，按摩業與房仲業有異曲同工之妙。

林書任解釋，房仲的顧客分為屋主和買方，仲介人員主要的工作，是了解房屋物件特色、買方需求後進行配對，媒合成功就有獲利，「按摩業也是一樣，客人會有按摩的項目需求，像是性別、技術、時段等，門市人員就要配對按摩師傅和顧客，只要媒合成功數量愈多，獲利就愈大。」

這個發現，讓他決定將房屋仲介的獲利模式轉換到按摩業，為公司創造一種新的營運模式：「公司可以把自己當成一個媒合平台，主要的業務目標就是幫按摩師仲介客人。」從此，他對公司的營運前景大為看好，決定投資按摩業，便在二○一三年正式加入指舞春秋經營團隊，出任執行長一職。

為什麼那麼有信心？

「我覺得當時自己應該算是降級打怪，」林書任笑稱，相較於媒合架構發展多年的房仲業，按摩業還有許多創新空間，「我只是從原本的媒合不動產變成媒合按摩服務，自然比其他人更駕輕就熟。」

眾人反對，他也要做

不過，「降級」的過程，曾經引起一些反對聲浪。

「一般人總覺得按摩業的進入門檻低，誰都可以做，不需要念太多書，」林書任坦言，相較於從西裝筆挺的房仲業轉換到按摩業，包含家人、學校老師，都曾有過一些意見。

他的母親直言：「你一個大學畢業的學歷，怎麼會去做按摩業？」還揚言要他搬出去。

「我剛從房仲業轉換跑道時，的確有一段時間感覺徬徨，」林書任坦言，除了母親的反對，當他回母校詢問師長意見時，也有老師持反對意見。不過，師長最後支持他的抉擇，還透過人脈，幫忙詢問業界狀況。

有了師長的鼓勵，林書任更加相信，自己正在做對的事，毋須過分在意他人眼光。

「機會有幾個階段——看不見、看不懂、看不起、來不及，」他引用馬雲的話，強調那是經過審慎思考後的決定，尤其，「按摩業也有它的專業，我在做的，就是掌握大家還看不懂的時機點。」

對林書任來說，如果一般人認為按摩業的門檻不高，他就能在多數人對這一行還「看不懂」、「看不起」的時候，建立讓大家日後想要分一杯羹也「來不及」的門檻。

林書任（左）從使用者需求出發，規劃服務與按摩師培訓系統，就連消費者對按摩師的評價設備安放位置，都特別用心。

（本文出自《樸實的精采：17個成就夢想的故事》文／林惠君．攝影／黃鼎翔．圖片提供／林書任）