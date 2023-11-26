如何在線上會議破冰，打造超溫暖說話氛圍？ 學YouTuber這一招試試！

線上交流，只能透過冷冰冰的螢幕，感覺很僵硬？別擔心！日本線上溝通專家教你，這時不妨參考平常Follow的YouTuber，模仿他們活潑開朗的打招呼方式，就能有效改善別人心目中的第一印象！

線上會議的問候語，只要小聲說一句「您辛苦了」就夠了嗎？

你是否以為，只需要在與商業對象的商談中保持問候禮儀，因此在公司內部會議上，幾乎保持沉默……？說不定有人覺得這樣很有道理。

但其實，線上的問候，比實體會議中的問候更重要。當然，與人面對面的問候也十分重要，但由於遠端工作減少了人們交流的機會，相形之下，更凸顯出問候的重要性。

本文出自《遠距溝通最強術》 在日文中，問候一詞是由「挨拶」二個漢字組合而成。 「挨」意指打開對方心防，「拶」的意思是貼近對方內心。換言之，在日文裡，問候是一種透過敞開自己心胸，促使對方也打開心扉，讓我們得以一步步接近其內心的積極作為。這意味著，在線上與人問候的親和力，攸關彼此建立關係的第一步。

尤其在線上會議，如果一開始就氣氛冷淡，通常大家會在沒有互動的情況下直奔主題。所以即使只有剛開始的短暫問候也好，若能因此提振現場氣氛，讓其他與會者留下充滿活力的印象，也有助於後續討論變得更活絡。

各位不妨以 YouTuber 做為參考對象。影片一開始，他們會非常有活力的對著鏡頭打招呼「哈囉，大家好！」。光是朝氣蓬勃的問候聲，便足以吸引人們的目光，接收問候的觀眾也會覺得神清氣爽。

對YouTuber來說，這個短暫問候的瞬間，正是讓人們決定「要不要在接下來的幾分鐘觀看這部影片」的重要關鍵。所以在此各位不妨理解為：這個道理也同樣能套用在線上會議。

此外，在公司內部會議──尤其是大型會議上，許多人入場時，完全不打一聲招呼，連鏡頭、麥克風都關著，默默的登入會議室，等到會議結束，再悄然登出。

本人或許沒有意識到自己的行為非常失禮，但對其他與會人員而言，這樣的行為不可能留下良好印象。有時，即使主持人道早問安，也得不到任何回應。如果把同樣場景轉移到實體會議上，這就形同所有與會人員無視了台上主持人的問候。

誠心建議，進入線上會議室後，起碼在問候的這一刻，正眼直視電腦的鏡頭，率先出聲問候「大家辛苦了」、「大家好」、「好久不見」。若是公司外部會議，也可以改說「承蒙照顧」致意。

即使隔著一道螢幕，眼睛直視鏡頭，依舊會讓人感覺你的視線與螢幕上的人員有所交流。當眾人開始討論時，視線會集中在螢幕的資料上，彼此眼神交流的情況自然會減少。因此建議提醒自己：至少在問候時，盡量看著鏡頭，讓視線與眾人在線上交會。

誠如以上，即使隔著螢幕，也實實在在的與他人問候道好，是在線上建立良好人際關係的第一步。

TIPS：不論是線上或實體，都不忘問候禮儀，才能贏得他人的信任。

（本文出自《遠距溝通最強術》作者：社團法人線上溝通協會 譯者：林姿呈）

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