他列表記錄每月開支稱「不太亂花錢」 金額曝光嚇壞眾人：真敗家

許多北漂遊子在外生活，每個月的開銷都是一大負擔，省錢就成了他們必做的功課。一名網友就整理出今年（2023）3到6月的生活花費列表，洋洋灑灑一堆支出，每個月結算下來金額都超過7、8萬，甚至還超過10萬元，讓其他人看了都傻眼。

這名網友在臉書「爆廢1公社」貼出自己整理出來3月到6月的開銷列表，上面列出除了食衣住行育樂等各種花費，其他還包括生活雜物、貓零食、股票、麻將、英文、鋼琴、房屋稅、所得稅、酒類、手遊、Netflix等等的眾多費用，每個月總計起來金額相當嚇人，3月的花費就高達102,441元，4月和6月也有7萬多元，5月也高達8萬8千多元，讓不少人看了目瞪口呆。

原PO說這是他自己一個人在北部的生活開銷，自認為不是特別節省，但也不是會亂花錢的人，而且平時下班後就不太出門，交通工具只有機車沒有汽車，但是每個月結算下來開銷就是很嚇人。

列表一出引起熱議，「炫富文吧」、「這樣叫不是亂花錢？開眼界了，不論薪水再多，都會被你敗光」、「這還不叫亂花錢？你還是單身好了」、「有錢真好」、「一個人每個月有10萬可以花，真爽」、「你娛樂好高，只是被你拆成細的項目，鋼琴、手遊、貓玩具、股票、英文之類等等」、「一個月生活7-8萬。可能有這麼多錢？」、「奇怪，一樣節省生活，我省下的就比你多」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

原PO整理出3至6月的每月開銷，金額讓不少人看了都目瞪口呆。 圖擷自爆廢1公社

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