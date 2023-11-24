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老公剛離世…大小姑竟要求外配交出存摺、印鑑、房屋所有權狀！律師：遺產合法繼承人是太太和兒子

聯合新聞網／ 蘇家宏 律師
銀行存摺示意圖。圖／聯合報系資料照片
銀行存摺示意圖。圖／聯合報系資料照片

動用遺產三寶，小心踩到法律紅線！

有一位外籍太太，小孩已經成年，他的丈夫去世後，大姑、小姑來代替她處理丈夫後事，她們跟她說：「妳不是台灣人怕有危險…」，並讓太太將丈夫的存摺、印章、房屋所有權狀都拿出來交給她們，不料姑姑們卻在沒有事先告知的情況下，就將丈夫的錢通通轉到婆婆名下，甚至還打算賣掉她們現在居住的房子。太太稱：雖然房子是婆婆的，但她有二分之一的所有權...究竟太太該怎麼做呢？

要先知道：這位太太不是台灣人，仍然享有「繼承」遺產的權利（只是要看是否為大陸籍，或是其他國籍有部分取得不動產的限制），先生的遺產不會有無法繼承的危險的。

但對婆婆和姑姑們來說可能會覺得很危險！

婆婆和姑姑們怕的可能不是因為太太是外國人，而是怕太太帶著全部遺產跑回自己的國家，那麼她們可能會怕追不回來，這可能才是她們覺得危險的原因。其實，太太一個人也無法辦理過戶，因為繼承人是太太跟成年子女，所以遺產是全體繼承人「公同共有」，所以不會因為國籍而有危險！

必須全體繼承人共同協商處理才行，任一個人是不可以單獨處分遺產的。

但是姑姑們的做法更危險！盜領已經觸法了

丈夫人生畢業，太太跟子女就是他的繼承人，因此無論是他的誰，更別說是姑姑們了，都不能再拿著他（過世丈夫）的名義領款、處分財產…等，因為人已經上天堂，如果有違反，可能觸犯刑法偽造文書、行使偽造文書、詐欺取財、竊盜…等罪。

太太和孩子才是合法繼承人

她們有權利提告取回自己應得的遺產。婆家人如果怕丈夫遺留下來的遺產，擔心太太跑掉，所有財產會不知去向，第一時間應該要先做討論、協商，大家坐下來談，而不是想個理由、不告知就把錢轉走。

太太很著急詢問到底該怎麼拿回來呢？

從善意的一面來看，姑姑和婆婆是為了這位太太的子女，只是對於法律的誤解以及莫名的擔心。

做法上，可以給違法的家人半年期限協調完成，否則先提告再談

偷領了丈夫的存款，這在法律上屬於親屬間竊盜，親屬間竊盜必須要在六個月內提起告訴，而且提起告訴之後在法院第一審判決之前都可以撤回告訴，如果姑姑們願意妥善處理，最後也不一定會有前科的問題。

在事發半年內，姑姑、婆婆壓力最大的狀況下，比較可能把款項取回，否則時間一拖，對方壓力就越來越小。

在時效內提起訴訟，進入司法程序後，通常都還會有調解的機會，往往在法庭裡協調會有意想不到的好效果。

善用法律，讓全家人了解法律，去除不必要的猜測與恐懼，在6個月內讓誤會化解，我們還是一家人。

◎本文內容已獲 蘇家宏律師 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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