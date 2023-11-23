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挨轟無病呻吟！買房負債940萬 三寶爸想賺「每月3萬」被動收入

聯合新聞網／ 綜合報導
一名三寶爸買房後負債940萬，想找月入3萬的被動收入還房貸。示意圖／ingimage
一名三寶爸買房後負債940萬，想找月入3萬的被動收入還房貸。示意圖／ingimage

許多人負債累累的時候，會感到特別低迷，想尋找各種開源節流的撇步。一名三寶爸透露，自己37歲負債940萬，想賺能夠月拿3萬元的被動收入支付房貸，不過卻遭網友砲轟「無病呻吟真可憐」。

一名三寶爸21日以「快40歲負債950萬」為題，在Dcard理財版上發文。他透露自己工作12年，現在37歲了，歷經還30萬的學貸、花費50萬結婚、投資股票損失60萬，現在又買了房，負債940萬，包括房貸930萬和信貸的10萬。

三寶爸表示，自己有股票55萬，但是帳面正虧損1.5萬中，以及現金120萬，和妻子年收入共160萬扶養3兒，目標是每月有被動收入3萬，用來支付房貸，他直言：「沒有富爸爸，有什麼辦法求解？」

對此，一票網友紛紛回應：「置產就別說自己負債了」、「照這麼算，郭董負債幾百億」、「無病呻吟真可憐，真正的負債跟資產搞不清楚」、「快40歲還發這種文，是真的要擔心」、「資產懂得列股票，不懂把房子列出來，也很奇葩」、「原來房子買完就沒了，房貸都是負債，奇怪的知識增加了」。不過也有人指出：「貸款買房本來就算負債啊！除非把買來的房子租出去，或是計畫等漲價後賣掉，不然一律都算負債」。

有網友建議：「不要死撐了，房子賣掉改租房，你就沒有煩惱了」、「房子賣掉用租的正解，沒錢別學人家買房子」、「房子賣1500萬，再找個900萬的房子」、「努力工作、理財，反轉人生，不難，有心嘗試就行。走到40歲了，沒有富爸爸就不要再投機，要求穩，從理財中慢慢累積」。

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