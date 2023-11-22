快訊

拒侯友宜提議直播重審民調 黃珊珊：重新檢視結果不會不同

日本新宿車站出現台灣桃園3D廣告 市議員直呼醜：覺得羞恥

不只讓馬桶乾淨！醫揭男性坐著尿尿4好處：還能延緩一器官提早退化

「32鎂蛙」崩潰賠上萬！網籲：解定存改買TQQQ、TM

聯合新聞網／ 綜合報導
新台幣升值，導致網友定存美金虧損。 聯合報系資料照
新台幣升值，導致網友定存美金虧損。 聯合報系資料照

台幣匯率20日勁升1.98角，收31.658元，連六升並創逾三個半月新高，累計升幅高達6.94角。PTT網友表示，他最近才加碼美金定存，均價32.4元，如今新台幣一路升值，害他虧損好幾萬元。許多網友吐槽，「歷年來11月台幣本來就很強，去年就演過一次，定存32元就該換回來。有人建議他「解定存改買TQQQ跟TM」。

美國消費者物價指數、生產者物價指數等漲幅均低於市場預期，顯示美國通膨正在退燒，市場研判聯準會升息循環告終，明年將大幅降息，激勵熱錢持續流入台灣，新台幣匯率連六天以來升值幅度高達2.19%，超越台灣主要貿易對手國貨幣韓元、日圓、人民幣與星元，登上「最強亞幣」寶座。

一名網友在PTT轉貼新聞表示，他最近才加碼美金定存，均價買在32.4元，外幣定存價值為新台幣85.3萬餘元。如今新台幣一路升值，導致他已虧損好幾萬元，崩潰詢問「是不是應該要一鍵解約換回台幣？」

其他人則留言「解定存all in TQQQ跟TMF」、「換美金只有一個目的，買股票」、「歷年來11月台幣本來就很強自己沒在看」、「匯率、利息都想賺，有這麼好的事？」、「建議是立刻解約，改投入台股9921巨大，低點佈局」。

還有人表示，「換美金就是要買股票啊，我就算是定存也是暫時性的，有看到機會就是立刻解約加碼，這波美股噴到歪頭，隨便買早賺到5%以上了。再者，你定存可能是1年期，等明年到期再來看匯率就好，現在的匯率你去管它做什麼？」

不過也有人留言「啊不就定存了，又不是馬上要換台幣是要賠什麼？FED縮表還在進行中，美元漲跌要看美國政府心情，之前一路升息，美元從32跌到29，都看爸爸心情，爸爸心情好讓美元弱勢，大家喘一口氣，哪天爸爸心情很糟，準備看美元再狂飆」。

台幣 美金 PTT 台股 通膨 美股

延伸閱讀

00919+0056+00878「自組月配息」有什麼好處？ 她分析為何「這檔」人氣爆紅原因

擁5張多的玉山金（2884）價差竟達8.6萬！ 她：因持有成本才8塊多

00919上市至今飆漲42％！ 專家讚「超越大盤」：股價有成長性配息又穩定

00919+0056+00878「自組月配息」有什麼好處？ 她分析為何「這檔」人氣爆紅原因

相關新聞

「32鎂蛙」崩潰賠上萬！網籲：解定存改買TQQQ、TM

新台幣匯率20日勁升1.98角，收31.658元，連六升並創逾三個半月新高，累計升幅高達6.94角。PTT網友表示，他最近才加碼美金定存，均價32.4元，如今新台幣一路升值，害他虧損好幾萬元。許多網友吐槽，「歷年來11月台幣本來就很強，去年就演過一次，定存32元就該換回來。有人建議他「解定存改買TQQQ跟TM」。

升經理後陪下屬加班且凡事「事必躬親」…卻狂收辭呈？ 他曝光原因：主管太努力就是錯誤

總經理搖搖頭：「問題在於你太過努力了。努力過了頭的結果是讓下屬沒有成長，而且看不到未來。」

聚焦 AI 消費電子潮 法人：台美市場布局點到

近期科技類股波動主要受到美債殖利率飆升影響，考量11月FOMC會後聲明不排除未來仍有升息可能性，在預期年底前美債殖利率仍...

七檔台股基金站上100%報酬 外資延續偏多操作、多頭排列穩固

美國經濟數據接連釋出通膨降溫訊號，帶動資金移轉浪潮，美元指數轉弱、國際資金湧入亞洲股匯市，帶動亞股同歡，台股在外資延續偏...

AI 新科技勝出 Edge／雲端類具吸引力

2023年6月科技股見到高點，儘管第三季科技類股拉回整理，但隨著近期公布第三季財報，經過統計幾乎有九成股票優於原先財測預...

退休金教戰／賠10趴的基金要起死回生 三件事非做不可

大盤都已經來回漲了好幾輪，我的投資還在負10幾趴，這個基金還要留嗎？這是中華民國退休基金協會常務理事、政治大學風險管理與保險學系教授王儷玲最常被問到的問題。她表示，要讓你的基金起死回生，有三件事非做不可。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。