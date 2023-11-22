「32鎂蛙」崩潰賠上萬！網籲：解定存改買TQQQ、TM

新台幣匯率20日勁升1.98角，收31.658元，連六升並創逾三個半月新高，累計升幅高達6.94角。PTT網友表示，他最近才加碼美金定存，均價32.4元，如今新台幣一路升值，害他虧損好幾萬元。許多網友吐槽，「歷年來11月台幣本來就很強，去年就演過一次，定存32元就該換回來。有人建議他「解定存改買TQQQ跟TM」。

美國消費者物價指數、生產者物價指數等漲幅均低於市場預期，顯示美國通膨正在退燒，市場研判聯準會升息循環告終，明年將大幅降息，激勵熱錢持續流入台灣，新台幣匯率連六天以來升值幅度高達2.19%，超越台灣主要貿易對手國貨幣韓元、日圓、人民幣與星元，登上「最強亞幣」寶座。

一名網友在PTT轉貼新聞表示，他最近才加碼美金定存，均價買在32.4元，外幣定存價值為新台幣85.3萬餘元。如今新台幣一路升值，導致他已虧損好幾萬元，崩潰詢問「是不是應該要一鍵解約換回台幣？」

其他人則留言「解定存all in TQQQ跟TMF」、「換美金只有一個目的，買股票」、「歷年來11月台幣本來就很強自己沒在看」、「匯率、利息都想賺，有這麼好的事？」、「建議是立刻解約，改投入台股9921巨大，低點佈局」。

還有人表示，「換美金就是要買股票啊，我就算是定存也是暫時性的，有看到機會就是立刻解約加碼，這波美股噴到歪頭，隨便買早賺到5%以上了。再者，你定存可能是1年期，等明年到期再來看匯率就好，現在的匯率你去管它做什麼？」

不過也有人留言「啊不就定存了，又不是馬上要換台幣是要賠什麼？FED縮表還在進行中，美元漲跌要看美國政府心情，之前一路升息，美元從32跌到29，都看爸爸心情，爸爸心情好讓美元弱勢，大家喘一口氣，哪天爸爸心情很糟，準備看美元再狂飆」。

商品推薦