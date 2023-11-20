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父親將遺產中「股票、房產」個別給二位兒子…法院竟判要平分？ 律師曝原因：即使錄影也沒用

聯合新聞網／ 蘇家宏 律師
新台幣示意圖。來源／聯合報系資料照片
新台幣示意圖。來源／聯合報系資料照片

老爸（媽）說了算？ 錯誤的財富傳承觀念

王董是一個成功的企業家，也很愛他的家庭，他有二個兒子都很聽話，王董一直忙於賺錢，對於「家族企業傳承」一直沒有時間去做，而且他堅信，兩個兒子從小聽話，娶了媳婦之後也從不違抗他的意思，所以也不急著做。

直到他重病進了醫院，70多歲的王董就叫他二個兒子來病床前，他要交代公司以及財產分配的事情，王董說：我創立的公司為了股權集中，公司股票價值5億元都由大兒子繼承，不動產以及其他現金大約3億元，由小兒子繼承，兩個兒子在他面前說一定會遵照父親的意思，說完王董就微笑著去見上帝。

王董的家產傳承計劃應該順利沒有問題吧？

很遺憾的是，小兒子沒多久就要平分家產，要求大哥將公司股票也分他！

大哥不答應，於是小兒子一狀告上法院，要求法官平分家產，所有東西他都要一半。

大兒子表示父親交代得很清楚，而且他可以提出當場的錄音錄影做為證據，爸爸在錄影時說：「我財產會這樣分，是因為我愛大家，每個孩子都說好，我們會遵照意思不爭吵。」他提出證明父親確實有交代清楚，他完全遵照父親的意思，是小兒子不孝順。

你猜法官會怎麼判？

A 判小兒子（原告）勝訴，依照法律大家都有繼承權，所有財產平分。

B 判大兒子（被告）勝訴，依照父親的意思，公司股票由大兒子繼承，其他由小兒子繼承。

到了宣判的那一天，法官宣判：A小兒子勝訴。

大兒子很驚訝為什麼法官會這樣判？因為王董的遺言雖然可以證明是真實的，但是並「沒有產生法律效力」，大兒子所拿出的影音資料並不是「遺囑」，所以王董的遺言只有道德上的拘束力，並沒有分割遺產的效力，因此將所有財產平分。

大多數人對於財富傳承這件事認為並不急，等到生命的最後一天再說就可以了？其實，我們沒有辦法預測哪一天是最後一天，往往是沒有交代如何分配財產，就去見上帝了，以致於子女爭產事件層出不窮，就算有口頭交代，但是子女不遵照意思，也可能白費唇舌。

像是這個案例的王董，如果懂得法律，他只要親筆手寫遺囑全文，並且親自簽名並寫上年月日，就是一份有效的自書遺囑，可能就免掉一場子女互告的訴訟，這份遺囑就可以確保他的接班計畫有法律的後盾。

既然我們辛辛苦苦賺來的財產，是要祝福下一代的，除了口頭交代以外，也要學著運用法律來保障下一代的幸福。

◎本文內容已獲 蘇家宏律師 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

遺產 遺囑 財富 繼承權

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