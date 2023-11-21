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舉行線上會議 主管強制要部屬開啟視訊鏡頭恐釀「遠距霸凌」

聯合新聞網／ 樂金文化
公司開線上會議的有助表達與感受對方情緒，但一弄不好也可能讓與會者更陷入緊張。 示意圖／ingimage
公司開線上會議的有助表達與感受對方情緒，但一弄不好也可能讓與會者更陷入緊張。 示意圖／ingimage

儘管開啟鏡頭十分重要，但卻也可能造成問題。近期甚至出現「遠距霸凌」（remote harassment，編按：文中指出的情況屬於遠距霸凌中的職權騷擾，指的是在遠距辦公中，主管因為無法看到並確認部屬的工作情況，而衍伸出開啟網路攝影機的要求，這可能形成一種職權騷擾）這樣的新詞彙。

如果在線上強制他人「開啟所有功能」，可能會被人控訴騷擾或霸凌。對方可能已經很緊張了，所以千萬不可再對其強加額外的壓力。

尤其建議避免在與會者全數到齊後，突然要求所有人「請開啟視訊鏡頭」，因為在此情況下要求開啟鏡頭，所造成的心理壓力最大。最好的辦法是，主持人率先進入會議室，並開啟自己的視訊鏡頭，接著在每個出席者進入會議室時，依序提醒他們開啟鏡頭。

如果先到的成員開著鏡頭等候，後續進入會議室的其他成員多半會認為「看來今天要開鏡頭開會」，多半會主動開啟視訊鏡頭。另外還有一些神奇話術，可以用一句話讓對方開啟鏡頭。以下列舉三種最具代表的範例。

❶ 可以麻煩你開啟鏡頭嗎？我怕我說的話傳達得不夠清楚。

❷ 你今天要關鏡頭嗎？螢幕上只看得見我自己，感覺好害羞。可以請你開鏡頭陪我嗎？

❸ 我不太確定自己是否有表達清楚，如果方便，可否請你開啟鏡頭？

關於❷的描述，即使對方平常就習慣關閉鏡頭，還是可以用「今日」來表達。這種帶有「只是今天偶然沒開鏡頭」的說法，可以讓我們的要求表達得更委婉。

本文出自《遠距溝通最強術》
本文出自《遠距溝通最強術》
「螢幕上只看得到我自己好害羞」這句話，也同樣帶有「是『我』很害羞，能否舉手之勞幫我一下」的意思在，有助於減緩「請開啟鏡頭」這類帶有命令意味的含意。

此外，也可以用「可以開個鏡頭嗎？只要在會議剛開始的幾分鐘就好」或是「我們好久沒見了，能否在最初幾分鐘打開鏡頭，大家照個面？」的方式來表達。

藉由退而求其次，請與會者「在最初幾分鐘露個臉」，不強求「整場會議一直開著鏡頭」，有助於緩解對方的心理障礙。這種表達方式，對方通常會比較願意開啟鏡頭，而且只要願意在會議開始時開啟鏡頭，多半會持續到最後。

TIPS：以「尋求協助」的表達方式替代強硬的要求，較有機會提高對方開啟鏡頭的意願。

（本文出自《遠距溝通最強術》作者：社團法人線上溝通協會 譯者：林姿呈）

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