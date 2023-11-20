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線上會議關閉鏡頭，會讓開會時間延長？ 讓線上溝通專家告訴你原因…

聯合新聞網／ 樂金文化
在看不到對方表情的情況下開會，無法感受對方的情緒或反應，容易造成錯誤解讀。 示意圖／ingimage
在看不到對方表情的情況下開會，無法感受對方的情緒或反應，容易造成錯誤解讀。 示意圖／ingimage

自從遠距會議逐漸盛行後，線上會議到底開不開鏡頭，一直是大家爭論的焦點之一。線上會議開鏡頭到底有何好處？如果決定要開鏡頭，又該如何要求大家開鏡頭呢？讓日本專門研究線上溝通的專家告訴你。

你有辦法平心靜氣的跟戴著全罩式安全帽的人說話嗎？大多數人的反應，應該會覺得「有點恐怖」。

但其實，你自己可能在無意中也做過同樣的事。

那就是在線上會議中關閉鏡頭。

本文出自《遠距溝通最強術》
本文出自《遠距溝通最強術》
大家不開鏡頭，有千萬種理由。有的人覺得不露臉更舒適，有的人不想讓家中擺設曝光，有的女性是不想讓人看見自己沒上妝的模樣……。還有一些人則是不想讓人知道自己一心二用，邊開會邊回信，或正在處理文書作業。

然而，關閉鏡頭開會，對方就相當於在跟一個戴著全罩式安全帽的人交談。換言之，對方完全看不到你的表情，也無法得知你對他所說的話有何反應，是高興、難過還是困惑，完全沒有任何線索。

許多電影或遊戲的反派角色都會戴著面具，正是因為面具隱藏了臉部表情，可以減少訊息的透露，使對方產生恐懼。

電影《星際大戰》中的大反派黑武士之所以駭人，不僅僅是因為面具，更多是因為我們看不到他面具下的表情。

實際上，根據我們的調查，高達五成的受訪者表示「在看不到對方表情的情況下開會，因為無法感受對方的情緒或反應，心理上非常疲憊」。

此外，在會議中關閉視訊鏡頭，不僅會影響對方的心理層面，也會對會議結果帶來不良影響。

常有人說：「人是用表情在說話。」我們的日常溝通中，除了語言，還會用到其他的元素。所以，如果看不到對方的表情或肢體動作，我們接收到的資訊將會大幅減少。

如此一來，我們如果不養成開啟鏡頭的習慣，對方就不得不在訊息匱乏的情況下開會。這可能導致訊息傳達不順或失誤，造成溝通不良，導致會議效率明顯降低。

我們的調查明確顯示，關閉鏡頭比開啟鏡頭更容易導致會議時間延長，達成共識的精準度也會降低。

不過，如果網路連線不穩，導致影像模糊，聲音也不清晰，此時會建議關閉視訊鏡頭。因為這樣做，通常可使音訊變清晰。

在這種情況下，建議先通知對方：「我的網路有點不穩，所以我先關閉鏡頭」，讓他了解情況。或者，如果是對方網路不順，不妨建議「請關閉鏡頭，收訊會比較順暢」；如此主動建議對方關閉鏡頭，也是線上溝通時必備的貼心舉動。

TIPS：如果開會時，所有與會者都關閉鏡頭，建議以身作則，率先開啟鏡頭。

（本文出自《遠距溝通最強術》作者：社團法人線上溝通協會 譯者：林姿呈）

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