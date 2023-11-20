日本線上溝通專家傳授兩招 主持線上會議不再是難事

線上會議的主持是否讓你感到很困難？有時人多嘴雜，不知如何控制發言順序，但更讓人頭痛的是「沒人開口」……到底該怎麼做，才能好好主持一場線上會議，充分運用會議時間？讓線上溝通專家告訴你兩大要訣！

會議場合，通常由主持人或主講者掌握主導權，督促會議順利進展，同時平等的聽取每個人的意見。他們在線上會議中的重要性，甚至遠遠超過實體會議。

這種說法，可能會讓各位以為主持線上會議很困難，但只要注意以下兩點，通常就能讓會議順利進行。

第一是「以點名方式鼓勵發言」，第二是「話多的人排後面」。

首先，我們先來了解第一項「以點名方式鼓勵發言」的重要性。

各位在線上會議中，是否曾遇過主持人詢問大家意見，螢幕上卻是一片安靜的尷尬情況？雖然還不至於讓人一腳踏入永不得超生的「無間地獄」，但著實是讓人恨不得隱形的「無聲地獄」……。即使自己不是主持人，相信你也會覺得尷尬無比。

本文出自《遠距溝通最強術》 在線上會議中，由於與會者無法彼此以眼神示意：「這誰來講？你嗎？還是我？」也為了避免自己與他人同時發言，所以眾人往往會比較拘謹，不敢主動發言，因而經常出現一片沉默的情況。會議中如果出現這段空檔，實在相當可惜。

為了避免這類情況發生，主持人不妨直接點名，比如「○○，你覺得這個主意怎麼樣？」、「 ×× ，你有不清楚的地方嗎？」，鼓勵大家發言。理想的情況是，一人發言後，可以迅速的一個個接棒下去，保持討論節奏順暢。

當然，主持人也可以制定發言規則，比如「有意見的人，請按『舉手』鍵稍候」，但在實際對談中，按舉手鍵、等待點名的發言方式，也可能會破壞談話節奏。所以利用舉手功能，當然沒有問題，但直接點名詢問意見，更能自然掌控發言速度。

但不管怎麼說，阻止他人發言並不是一種恰當的行為。因此誠摯建議，在會議一開始，即充分告知發言規則，比如「若想中途插話，請先按舉手鍵」或「請在聊天室寫下意見」等。

點名發言，除了可避免會議陷入尷尬的無聲地獄，還有另一個非常重要的功用。

當自己被點名時，會讓人產生一種「存在獲得認可」的感受，進而提高專注力，這在心理學上稱為「喚名效應」。所以直呼名諱，是一個非常重要的手法，不僅能人們保持適度的緊張情緒，還能加強當事人參與意願，提高自我意識。

因此，不光在鼓勵發言的場合，在平日的溝通中，不妨也有意識的於對話中穿插談話對象的名字，比如「我贊成A剛才所說的」、「確實出現了如B所料的情況，所以我認為如此這般」。將人名交織在對話中，通常有助於後續積極發言的熱度，讓討論得以持續下去。

順帶一提，喚名效應最有效的時機，據說是在會議的開頭與結束。特別在會議剛開始時呼喚與會者名字，帶有「歡迎蒞臨」的語意在，有助於刺激發言，促使討論更活絡。

TIPS：注意應呼喚所有與會者名字，而不是少數幾人。

第二個訣竅是「把容易長篇大論的人排最後」。這是線上會議主持人都應該牢記的一點。

其實，線上會議的節奏與快慢，幾乎全由第一發言者決定。因為正如前文所提，我們很難在線上會議中打斷正在高談闊論的主講者。

「有人想分享意見嗎？」如此籠統的提問，如果碰巧遇上一個熱愛發言的人奪得發言權，喋喋不休的暢所欲言，整場會議很可能就變成他個人的發表大會。此外，如果過度在意長幼有序，安排年長者率先發表意見，一上場就長篇大論，也可能就此被奪走會議的主導權。

所以，安排擅長簡明扼要講述重點的人，來為每個議題開場，這一點非常重要。

儘管制定議程，預先分配時間是會議的大前提，但還是建議各位會議主持人先列出「話多名單」，並有意識的將這些人安排在最後發言。

TIPS：平時就要多了解團隊成員的個性。

（本文出自《遠距溝通最強術》作者：社團法人線上溝通協會 譯者：林姿呈）

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