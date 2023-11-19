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理財永遠不嫌晚！她40歲離婚負債、50歲財富自由 還養大4個孩子

商業周刊／ 撰文者：王貞懿 編譯
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

摘要

1.即使在40多歲時沒有足夠的儲蓄，仍有可能在短短10年內實現財務自由。美國的瑜伽老師、四寶媽蘿賓森（Courtney Robinson）就是一個生動的例子，她在40歲時破產，50歲實現財務自由。

2.她的成功之道包括審視預算、削減開支，提高收入，優先償還高利息債務與經常進行投資。

3.她也擁抱節儉的生活方式，例如開二手車、能DIY就不假他人之手，選擇住在生活基本開銷低的鄉村；同時像企業家一樣思考，勇敢的通過兼職與創業增加新收入來源，為實現財務目標提供了更多的彈性和機會。

覺得自己40多歲還沒有足夠的儲蓄，就無法優雅、富足的退休嗎？或許你可以從蘿賓森（Courtney Robinson）的故事，重新獲得信心。

她是一位身價百萬美元的富翁，擁有大量的現金存款、股票、多個出租中的房產。很難想像不過10年前，她還歷經破產負債、離婚，現在50歲就實現財富自由，期間還將4名子女扶養長大。

蘿賓森的例子，說明理財永遠不嫌晚 ！蘿賓森在知名的理財博客Bigger Pockets節目上分享的秘訣有：

1. 審視預算並縮減預算

將需要與想要分開，優先考慮必需品，減少對奢侈品慾望，這讓你能將更多的資金轉移到儲蓄與投資上。

2. 提高收入

不論是通過談判加薪、轉換到薪水更高的工作，或通過兼職或創業來增加收入。

蘿賓森就用4年的時間，將收入從1.5萬美元，增加到5.7萬美元。雖然她擁有了一間瑜伽教室，但也承認自己每月工作28天，幾乎沒有休息。擁有企業家思維很重要，讓人有機會去創造新的現金流與成就感。

3. 償還高利息債務。例如擁有高循環息的信用卡債

金融科技軟體公司1Silverbullet的創辦人兼執行長加納特拉（Milan Ganatra）告訴《富比世（Forbes）》，債務會限制和阻礙財務成長。當一個人負債時，他們最終支付的費用，將超過原始購買價格的成本。

他建議，首先償還較小的債務，將剩餘的錢存入儲蓄。同時，避免產生新債務，最終，你的儲蓄能讓你償還更大的債務。

4. 經常性的投資

最理想的投資起點是20年前，但現在開始，總比一直不開始好。

加納特拉也同意，他認為投資類似於賺錢，是建立實際有形財富的長期策略，股票、高利率儲蓄帳戶、與房地產，都是常見的方法。

蘿賓森也投資房地產，她買了一塊農地，蓋了一座小木屋，並在Airbnb上出租，並策略性地買賣了一處房產來獲利。房地產的升值和收入可以顯著提高個人的淨資產。

《富爸爸窮爸爸》的作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）與億萬富翁安德魯．卡內基（Andrew Carnegie）都曾說過，90%的富人是通過房地產致富。

加納特拉表示，房地產給人一種擁有感，和股票與債券不同，有形資產的特質讓房地產深受歡迎，但需要留意維護成本。

5. 擁抱節儉的生活方式

蘿賓森說，「我要變得富有，而不是看起來有錢。」她開老車，大量採購和靠著自己DIY來節流。

你也可以嘗試搬家。例如，蘿賓森就選擇居住在美國阿肯色州的鄉村，這裡的物價遠低於沿海城市，她一年賺5.7萬美金，支出約3.3萬美金，足以攢下了家庭的緊急預備金和擴大投資本金。

她表示，現在不再對財務感到不安，但過程裡沒有捷徑，只有堅持和紀律。

如果要說一項理財路上的建議，她認為的第一要務是，避免產生任何跟資產無關的債務。

十年從負債到變成百萬富翁，蘿賓森的故事告訴我們，即使你已進入40、50歲的中壯年期，依然有足夠的時間建立強大的財務基礎，實現提早退休的夢想。

資料來源：Bigger Pockets、GOBankingRates、富比世

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※本文由商周.com授權刊載，未經同意禁止轉載。

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