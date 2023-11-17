接手別人不要的預售屋…2千萬房子自備款竟至少600萬？ 專家：要更多也是常有之事

雖然預售屋禁轉於112/7/1開始上路，但這裡指的是「112/7/1以後簽約持有的預售屋，除非特殊原因，否則直到成屋前都不得出售」。故112/7/1前持有的預售屋，至今仍可以換約出售。

在第一線常遇到買方對於購買轉手預售屋的自備款，普遍沒有太多的瞭解。以為看到開價2000萬的轉手預售屋，自備款只需(2000×0.2=)400萬就好。殊不知，開價2000萬的轉手預售屋，自備準備600~700萬以上都是常有的事。

為什麼？

首先，我們必須要知道一件事：預售屋轉手交易，由於現階段銀行還無法介入（貸款給你）。故如有價差的部份，現階段都必須用現金支付，也就是需提高你的自備款。

例如：屋主當初買1500萬，（按工程進度）目前屋主已付了225萬自備款給建商，現在屋主要賣你2000萬，則你承接時要準備的自備款是：已付+價差=225+(2000-1500)=725萬。

從這裡我們可以觀察一個現象：購買預售屋換約轉手的案子，若...

1.建築工程已經到很後期，或是 2.屋主價差很大，均會影響你購入時的自備門檻高低。

此外，上述的例子，並不是說你付完725萬後，從此就雲淡風輕。完成換約後，你還得接續履行前手尚未支付給建商的款項（如：工程款、過戶代辦費、稅費等）。若前手尚有100萬的款項還未支付給建商，則你之後就需（按工程進度）準備100萬給建商。

亦即：你買了那間2000萬的預售屋換約。前前後後加總，要拿出825萬自備款（並非如你當初認為的，只需準備400萬就好）。

當然，若接近交屋、欲辦理房貸時，你找得到「願意核准預售二手合約價」的銀行，則你之前在換約時先支付較多的現金，就可以先拿一些錢回來，改由房貸去補。

但這個的前提是：你必須「要先拿出」那麼多自備款，等撐到可辦理房貸時，現金壓力才可能得到緩解。

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