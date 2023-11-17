日本旅遊「超神攻略」淡季搭配台灣連假！ 她曝：明年2月這期間根本必去
日本旅遊超神攻略，介紹日本淡季搭上台灣連假，讓你省錢又省假。
日本淡季：2月上旬
1月因逢日本過年及寒假，日本當地人大多外出旅遊。過了1月後轉為淡季，會有降價活動。
日本旅遊業者多於3月年度結算，2月舉辦折扣，以增加年度銷售。
不過2月逢台灣春節，即使日本淡季，還是要提早規劃喔！
日本淡季：2月下旬
日本2月折扣會延續到3月為止，是個不錯的省錢機會！
2024年2月多了29日，請4天就可以；連休9天（2/24－3/3），難得的省假機會！
日本淡季：5月中至6月下
5月初日本黃金周是日本旅遊高峰。
過了黃金周後，當地遊客大幅減少。
黃金周以後到暑假以前，天氣不會太炎熱，且價格下降，適合省錢旅遊時期！
日本淡季：10月至11月
台灣正逢雙十連假，日本沒有假期，入秋不會太冷，又可以避開當地人潮。
據調查，11月是日本觀光客最少的月份，所以飯店價格偏低。
歡迎參考我的「日本秘境分享」，有我實際走訪的賞楓景點，給你參考喔！
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