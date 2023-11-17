日本旅遊「超神攻略」淡季搭配台灣連假！ 她曝：明年2月這期間根本必去

「你現在的忙是用時間來填滿，目的是賺錢。你內心的某一塊還是空著，想想你未來想做什麼。不然過個5年，10年後，你會發現時間過了，小孩大了，你還是做一樣的事，你內心可能會空虐。」

2023-11-16 11:33