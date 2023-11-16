買預售屋精挑樓層、車位…轉賣時會是加成漲價的原因？ 專家：其實沒那麼明顯
「第一手購入vs轉手時」銷售上的差異
很多人在跟建商代銷買預售屋時，千挑萬選，選完棟別選樓層，樓層選完選車位，並沾沾自喜自己的眼光獨到，這麼棒的房子，以後一定很保值、且會有不錯的漲幅。
殊不知，以轉手的實務經驗：
1.「棟別價差」在轉手時，相對沒有那麼明顯。反而「樓層差異」帶來的加減值，對消費者而言，才顯得更為直觀。
2.「車位樓層的差異」在轉手時，也會漸趨於收斂。因為大家在評估社區的車位價格，不會再向建商代銷那樣（B1-200，B2-180，B3-160，B4-140，B5-120），而是會談論一個均價的概念，予以斟酌。
此外，如果你今天是很明顯的「好停大車位」，那買方在車位的斟價上面，也比較願意增加總價。
以上分享，並不代表說大家為了漲幅（往後買預售時）都要選次等條件的房子。好條件的房子，雖然不見得能讓你賺到等值的漲幅空間，但肯定能加分、讓你相對好脫手。
至於是不是賣到最好的價格，有時則需要點機運。例如：市場發生恐慌搶買行為（2020~2021）、同社區只有你一戶在賣（沒有其他競爭對手）、你剛好遇到剛需極強（或是有很明確鎖定條件）的買方。
◎本文內容已獲 Lin's竹北房產筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
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