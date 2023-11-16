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若「賺錢」就是自己的興趣…聽起來好可悲！ 過來人：生命並非只有工作
第一次上Zumba時，Zumba老師跟我說，一堂課會連跳15首歌，我聽了睜大眼，兩腿發軟。
上第一堂，我一直看時鐘，心想怎麼才過10分鐘，時間好漫長...
上第二堂時，能享受一、二首音樂的律動！
我跟Zumba老師閒聊，她說她以前是藝文線記者，生小孩後現在兼職接稿，這一年開始教舞。
Zumba老師說，她現在時間都卡很緊，帶小孩、教課，寫稿。
雪倫發自內心的跟她說：「你現在的忙是用時間來填滿，目的是賺錢。你內心的某一塊還是空著，想想你未來想做什麼。不然過個5年，10年後，你會發現時間過了，小孩大了，你還是做一樣的事，你內心可能會空虐。」
Zumba老師說：「你好有感哦！我是該想未來的事，但每天就忙，時間就這樣過了。」
我回：「是啊。我是過來人。過去的我，每天被一堆事填滿，沒時間想未來，想的就是當下要解決的事，就是為了賺錢，沒有想過未來。」
人都有兩個面向，有感性，也有理性。
對於興趣，我太理性判斷，以致於我沒有興趣。
看家人說，我的興趣就是「賺錢」；聽起來蠻可悲的...
人生，不是只有工作，也不是只有賺錢
現在的你，是真忙？還是填時間的忙？
當你有很多時間時，想做的事是什麼？
◎本文內容已獲 財經雪倫 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
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