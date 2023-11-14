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裝潢是否能有效反應在房價上？ 專家「取決兩層面」：但基本上見仁見智

聯合新聞網／ Lin's竹北房產筆記
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

裝潢到底能否有效反應在房價上？

我覺得這個問題，主要取決於兩個層面：

1.這裝潢對買方來說，是否合用。

2.裝潢的年份多久了。

基本上，裝潢這東西見仁見智。即便你很用心裝潢，但買方認為風格不喜歡或不符使用習慣，那麼你的百萬裝潢對於買方來說，就是累贅。他要花錢買你（灌在房價上）的裝潢，又要再花錢拆掉你的裝潢，最後才是裝上他自己想要的裝潢。一來一回，多了兩道無形的成本支出。

此外，裝潢的年份也往往是買方考量的。若你的裝潢已經使用了10年以上。基於日後有長住的自住打算，通常買方買來，你的裝潢，他通常也是直接砍掉重練。

當然，市場上也存在一種買方：當看到是裝潢屋，就開始嫌人家的裝潢（這裡不好、那裡不好）；當看到是沒裝潢的房子，就又開始說沒裝潢還要賣那麼貴？

我想這是正常的買方心態，總歸一句就是：

「請把房子便宜賣給我」。

◎本文內容已獲 Lin's竹北房產筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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