頂客族擁2房⋯憂死後「遺產被親友瓜分」！網提方法：真的糾結就這樣做

現代人經濟壓力大，越來越多夫妻不生小孩，只過兩人生活。有網友擔心，沒有後代死後遺產恐怕被充公，其他人卻不以為然表示，可以預立遺囑，不然也會由兄弟姐妹、父母等繼承遺產，更多人不屑指出，都已經去世根本不必在意遺產，若是真的這麼糾結，在世時乾脆就花光財產。

一名網友在PTT發文詢問「不生小孩真的遺產都會被充公嗎？」他前年與交往十幾年的女友結婚，兩人約定好不生小孩，只過兩人生活，不過兩人也擔心，這輩子努力工作賺錢，花了半輩子換來的青埔房產跟竹北家，若是沒有後代繼承遺產，是否會被充公？

其他人則留言「可以預立遺囑給自己想要的人」、「請參考民法繼承順序，你的父母或兄弟姊妹才會拿到遺產」、「有兄弟姐妹的話遺產就會給他們啊」、「如果未來沒有小孩的話，我打算財產全給我侄子」、「拿去捐給流浪動物之家啊」、「生前花夠本，餘款預立遺囑捐給想捐的社福單位啊」。

同樣沒有小孩的網友表示，「最先遇到的是你和配偶的兄弟姊妹，我是打算動產花一花，房子在生前就抵押或贈與，看能借多少，死後拍賣再還回或乾脆趁還有體力就賣了，餘年用租的反正盡量花完」。

不少人對他的煩惱感到不屑，留言「你要在意這個就自己花光啊」、「充公也還好吧？死都死了」、「這輩子有爽到就好，死後你管那麼多，而且沒要生小孩錢夠用就好拼一堆資產要幹嘛，怎麼歸零死去才是你們要思考的」、「沒有要養育下一代，為什麼還要考慮遺產？」、「人都走了還在煩惱遺產誰拿走了？」、「到底在自私什麼」、「這社會窮苦人很多的，不用怕沒地方捐」。

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