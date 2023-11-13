低薪「理財」的重要度更大於投資！ 他提四原因：分配、建立、減債及設定目標

因為低薪所以更要理財？

大家好我是小弱肌。

不知道有沒有人覺得因為薪水低，就算省下一點點錢也沒有用，就放棄理財了呢？但正是因為低薪所以我們才更需要理財喔。

由於薪水不高所以每一分錢都顯得更為重要，這時候你的理財規劃就成了第一要務，因為我們要確保所有的金錢都能被更為有效的運用，小弱肌就列出以下幾點低薪也要理財的原因給大家參考

薪資分配

藉由理財我們可以更清楚的了解自己平時的花銷習慣，進而從中找到可以改善的地方，像是減少不需要的花費等等，最重要的是我們可以因此更有效的將金錢使用在更需要的地方。

預備金的建立

低薪可能代表你的資金流動性也較為不足，如果突然的出現大筆的意外支出時像是醫療費或是失業時才會有餘力去面對而不影響原本的生活！

減少債務降低財務風險

如果你的手中有不好的債務，建議趕快制訂你的還款計畫，切勿以債養債，如果你的財務管理意識非常薄弱也建議不要使用信用卡的分期付款，通常沒有良好的規劃，分期付款的東西只會越來越多喔！

制定財務目標

設定清楚的目標，例如每月儲蓄必須達到多少錢或一年要存下多少錢，設定目標可以讓我們更了解執行的方向在哪裡喔！

其實無論你的薪資高低，理財絕對是你不可或缺的技能，理財不只可以幫助我們提高財務穩定性還可以有效的管理資金減少不必要的花費，進而改善我們的財務狀況！

提醒大家雖然說低薪一定要理財但同時間也可以試著提高你的收入，如果你覺得你的薪水不足以應付你的生活，我們趕緊從理財開始吧！

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